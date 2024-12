Milan scatenato sul mercato: Ibra cala il tris | I rossoneri si ricandidano per lo scudetto

Il club rossonero non vuole lasciare niente al caso e punta a rinforzarsi nel mercato di gennaio per provare a rientrare nella lotto Scudetto.

Questa prima parte di stagione, dopo che si è ormai abbondantemente superato il primo terzo, è stata abbastanza contraddittoria soprattutto per quel che riguarda il Milan. I rossoneri, dopo la rivoluzione tecnica voluta in estate, con Paulo Fonseca che ha sostituito Stefano Pioli, hanno alternato cose positive ad altre un po’ meno.

E, se il cammino in Champions League è stato rimesso sulla strada giusta, impreziosito dalla pesante e storica vittoria al Bernabeu contro il Real Madrid, continua invece a non lasciare del tutto convinti quello in campionato, con i rossoneri che hanno troppo spesso balbettato soprattutto contro le piccole squadre.

Tolta la Roma che sta vivendo una stagione troppo brutta e ai limiti del tragicomico per essere presa in considerazione, il Milan è l’unica big che sembra già essere virtualmente fuori dalla lotta Scudetto. L’attuale settimo posto in classifica e i tanti, troppi punti di distanza dalla prima posizione, fanno storcere il naso a tanti milanisti.

Anche opinionisti, talent e addetti ai lavori giudicano non positiva la stagione dei rossoneri fin qui. Questo, nonostante alcune vittorie di prestigio, un gioco che a sprazzi è stato dominante e convincente ed una rosa di tutto rispetto che, probabilmente, come valori tecnici assoluti, almeno in Serie A, è inferiore soltanto a quella dell’Inter.

Milan, centrocampo forte ma senza alternative

Al Milan di questi mesi è mancata soprattutto la continuità di gioco e di risultati, ma anche l’equilibrio difensivo, con una squadra che troppo spesso è sembrata spezzata in due, con una fase difensiva non all’altezza di una compagine che ambisce di lottare per le posizioni di vertice.

La mediana del Milan, per esempio, è composta dal duo Fofana-Reijnders che si amalgama alla perfezione e può essere considerato uno dei migliori in Italia, ma forse anche d’Europa ma, al netto di Musah, che spesso viene anche impiegato sulla trequarti come esterno offensivo, e di uno spento Loftus-Cheek, non ha alcuna alternativa in rosa.

Mercato di gennaio, il Milan punta ad un centrocampista

Ismael Bennacer è prossimo al rientro, ma al Milan serve un innesto sul mercato per completare e rimpolpare il reparto. Di questo in società ne sono consapevoli e, nonostante le dichiarazioni di facciata di Ibrahimovic che aveva già chiuso il mercato in entrare in vista di gennaio, si sta lavorando per un rinforzo nella zona nevralgica del campo.

Il sogno è e resta Samuele Ricci del Torino. Il giovane mediano della Nazionale, però, difficilmente sarà ceduto dai granata già a gennaio e comunque rappresenta la prima scelta già per squadre di primissimo livello in Europa, come Manchester City e Real Madrid. Questo sta facendo schizzare la sua quotazione che al momento si aggirerebbe intorno ai 60 milioni di euro e sarebbe già proibitiva per i rossoneri. La dirigenza del Milan, quindi, ha già individuato le alternative. Piace Bondo del Monza, ma piace soprattutto Belahyane del Verona che, secondo alcuni esperti, sarebbe già stato bloccato.