Licenziato con effetto immediato: scandalo nel mondo del calcio | Non era mai successo nulla di simile

Il suo comportamento andava sanzionato ad ogni costo, è stato squalificato e rappresenta un unicum nella storia del calcio

La Federazione non è passata sopra a un fatto che è diventato virale nell’opinione pubblica britannica. La Premier League è stata di recente vittima di episodi di razzismo, come quello avvenuto nei confronti del coreano Son da parte del compagno di squadra al Tottenham Rodrigo Bentancur.

Il centrocampista dell’Uruguay è stato squalificato per sette turni per un fatto avvenuto lo scorso giugno, una frase pronunciata in un programma televisivo del suo Paese.

Nelle ultime due giornate della massima serie inglese i capitani hanno indossato la fascia arcobaleno per un’iniziativa a sostegno dell’inclusione Lgbtq+.

Il capitano del Crystal Palace Guehi ha protestato con una scritta di amore verso Gesù ma non è arrivata nessuna sanzione nei suoi confronti. Una campagna che non ha ricevuto una totale adesione, alimentando così polemiche e distogliendo l’attenzione sul campo e sulle partite.

La carriera finisce all’istante, quello che ha commesso è troppo grave

La Federazione si è invece espressa in modo diverso nei confronti dell’arbitro David Coote: “A seguito della conclusione di un’indagine approfondita sulla condotta di David Coote, il suo rapporto di lavoro con PGMOL è risolto in data odierna con effetto immediato”.

Un licenziamento che rappresenta un unicum: “Si ritiene che le azioni di David Coote violino gravemente le disposizioni del contratto di lavoro e che la sua posizione è considerata insostenibile. David Coote ha il diritto di presentare ricorso contro la decisione di licenziamento“.

Due filmati sono stati fatali per l’arbitro, non potrà più scendere in campo

Coote era stato sospeso lo scorso 11 novembre dopo l’uscita di un filmato con al centro il Liverpool e l’ex allenatore dei Reds Klopp, con insulti nei suoi confronti. Due giorni dopo è diffuso un secondo video in cui sembra sniffare polvere bianca in una stanza d’albergo. L’associazione degli arbitri ha aperto un’indagine ed emesso questa sentenza.

Inoltre, la Federcalcio inglese aveva aperto anche un’indagine per scommesse. Un amico dell’arbitro avrebbe detto a Coote di ammonire un calciatore nel corso di Leeds-West Bromwich, match disputato nel 2019 ma il fischietto ha negato di aver commesso tale atto illecito.