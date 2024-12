Dal Napoli alla Roma: fissato il prezzo | Clamoroso scippo ai rivali

Manca ormai pochissimo alla sessione invernale di mercato che potrebbe essere decisiva per le sorti del campionato.

In un campionato sorprendentemente e splendidamente così equilibrato, ogni dettaglio, anche piccolo, può fare la differenza. Equilibri molto labili e sottili che al momento sembrano reggere benissimo, ma che potrebbero rompersi da un momento all’altro a causa di questo o quell’altro particolare.

Dettagli e particolari che possono essere rappresentati anche e soprattutto dalle scelte che le squadre italiane faranno in vista della sessione invernale di calciomercato che partirà tra pochissimo e durerà per tutto il mese di gennaio.

Ci sono alcune squadre, come per esempio l’Inter e l’Atalanta, che sembrano essere quelle più attrezzate e con le rose meglio costruite e più profonde e, a meno di clamorose novità e sorprese, difficilmente faranno qualcosa sul mercato. Stesso discorso vale anche per la Fiorentina, la cui rosa difficilmente verrà modificata sia in entrata che in uscita.

L’altra grande sorpresa del campionato, invece, la Lazio di Mister Baroni, si sta già muovendo per individuare un rinforzo all’altezza per la propria mediana, unico reparto in cui mancano un po’ di alternative ai titolari, Rovella e Guendouzi, e alle prime riserve Dele-Bashiru e Vecino.

Mercato, dalle mosse di Juve e Milan a quelle di Napoli e Roma

La Juventus, invece, dovrà sicuramente muoversi per acquistare un difensore che possa sopperire alle assenze di Cabal e Bremer che si prolungheranno per tutto il prosieguo di stagione e dovrà valutare un eventuale arrivo anche in attacco. Il Milan sta pianficando un arrivo sulla mediana per poter far respirare i sempre più preziosi Fofana e Reijnders.

Muoveranno sicuramente qualche casella del proprio organico anche il Napoli e la Roma. La squadra di Antonio Conte, che ha dovuto abdicare il primo posto in classifica all’Atalanta, ha bisogno di alternative nel reparto arretrato e probabilmente di muoverà in tal senso. Stesso discorso per i giallorossi di Mister Ranieri che hanno bisogno di un difensore e di un terzino destro.

Mercato: Dedic, non solo Roma e Napoli

A proposito di terzini destri, Napoli e Roma in estate hanno trattato lo stesso calciatore per quel ruolo. Si tratta del bosniaco, classe 2002, Amar Dedic che alla fine è rimasto al Salisburgo, ma ora ha chiesto al suo agente, Ramadani, una sistemazione per gennaio.

Difficile che il Napoli possa tornare sul calciatore, mentre è molto più probabile che ci possa pensare la Roma che in quella zona di campo di trova estremamente scoperta. Attenzione, però, anche al Milan che in estate saluterà Davide Calabria e dovrà farsi trovare pronto con un altro esterno destro di difesa. I rossoneri, inoltre, sono il sogno nel cassetto di Dedic che spingerebbe per la soluzione milanese.