“Resterà con noi ancora per molto” | Lotito, decisione presa e gioiello blindato: in biancoceleste fino al 2028

La Lazio blinda il suo gioiello. Il presidente, Claudio Lotito ha deciso di trattenerlo a Roma fino al 2028. Grande dimostrazione di fiducia.

Reduce dal pesantissimo successo conquistato domenica sera al Maradona contro il Napoli di Antonio Conte, la Lazio di Marco Baroni mette nel mirino l’importantissimo scontro diretto contro l’Inter in programma all’Olimpico lunedì alle 20.45.

Sfida, quella contro i nerazzurri valevole per la 16esima giornata di Serie A, alla quale i biancocelesti arrivano dopo aver vinto sei volte nelle ultime sette partite di campionato. Escluso lo scivolone contro il Parma dello scorso 1 dicembre, i capitolini hanno infatti avuto un rendimento decisamente positivo che li ha portati a occupare, a pari merito con Fiorentina e Inter, il terzo posto in classifica a quota 31 punti.

Un terzo posto, occupato al momento con appena tre lunghezze di ritardo dal primo attualmente in mano all’Atalanta di Gian Piero Gasperini, che Zaccagni e compagni, concorrenti permettendo, proveranno a raggiungere lunedì sera con un successo sulla formazione nerazzurra dell’ex tecnico, Simone Inzaghi.

Formazione, quella lombarda, che, dati alla mano, la Lazio non batte dal 3-1 del 26 agosto 2022, quando, in occasione della terza giornata del campionato 2022-2023, le reti di Felipe Anderson, Luis Alberto e Pedro permisero al gruppo allora guidato da Maurizio Sarri di superare più che meritatamente il Biscione.

Lazio, che exploit di Baroni: dalle salvezze con Lecce ed Hellas Verona alla lotta scudetto

Accolto a Formello nei mesi scorsi tra lo scetticismo dilagante di tifosi e addetti ai lavori, in disappunto fin da subito con la scelta del presidente Lotito di affidargli, lo scorso giugno, la guida di una squadra di alta classifica come la Lazio, Marco Baroni ha smentito tutti, dimostrando, mediante i risultati, come il patron delle Aquile non abbia assolutamente sbagliato a dargli fiducia.

Etichettato da molti come tecnico adatto più alle salvezze (ricordiamo quelle conquistate rispettivamente nel 2022-2023 e 2023-2024 con Lecce ed Hellas Verona) che alla lotta per un posto in Europa, l’allenatore fiorentino si è rivelato invece figura preparata e di livello, capace di portare i biancocelesti a soli tre punti da quel primo posto che, neanche messo in preventivo a inizio stagione, dista ora come ora appena tre punti.

Lazio, Lotito valuta il prolungamento di contratto per Baroni fino al 2028

Terzo in classifica con la sua Lazio, a soli tre punti di distanza dalla prima posizione occupata al momento dall’Atalanta di Gian Piero Gasperini, Marco Baroni potrebbe restare sulla sponda biancoceleste del Tevere per molto tempo ancora. Stando infatti a quanto riferito nei giorni scorsi dal Corriere dello Sport, il presidente Lotito starebbe valutando la possibilità di prolungare fino al 30 giugno 2028 il contratto del tecnico attualmente in scadenza nel 2026.

Alla luce degli ottimi risultati ottenuti fin qui, il patron dei capitolini avrebbe deciso di rinnovare la fiducia al tecnico toscano che, accolto come detto con scetticismo nei mesi scorsi, si prepara a veder raddoppiato il suo ingaggio, pronto a passare dall’attuale milione più bonus a due milioni di euro. Le parti dovrebbero quindi incontrarsi per parlare della questione tra Natale e Capodanno, con la fumata bianca che potrebbe arrivare nei primi giorni del 2025.