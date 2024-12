Non era mai accaduto prima d’ora | Novità in arrivo in Serie A: la notizia sorprende tutti

La notizia lascia tutti di stucco. Per la prima volta anche in Serie A. Non si era mai visto e sentito qualcosa del genere.

Messa in archivio la tre giorni di coppe europee che ha visto impegnate Inter, Atalanta, Juventus, Milan, Bologna, Lazio, Roma e Fiorentina, l’attenzione di tifosi e appassionati italiani torna al campionato di Serie A, pronto a mandare in scena la 16esima giornata della stagione 2024-2025.

Una stagione, che vede attualmente al comando l’Atalanta di Gian Piero Gasperini, che, quasi giunta al giro di boa, si sta rivelando particolarmente avvincente tanto nelle zone più nobili della classifica, che valgono lo scudetto e un posizionamento europeo, quanto in quelle più calde, che riguardano la lotta per non retrocedere.

Se la poc’anzi menzionata Dea di Gasperini guida attualmente la graduatoria con soli tre punti di vantaggio sul quinto posto della Lazio, lo stesso si può dire del Venezia di Eusebio Di Francesco che, relegato in ultima posizione con nove punti, ne ha appena tre in meno del Como di Cesc Fabregas, al momento quartultimo, e quindi salvo, con 12.

Una situazione di classifica quindi facilmente suscettibile di modifiche, questa appena descritta sommariamente, che, qualora dovessse conservarsi fino all’ultima giornata, potrebbe far accendere qualche faro in più sul campionato italiano, che, sebbene lontano dai fasti di un tempo, risulta comunque ancora oggi uno dei migliori d’Europa e del Mondo.

La Red Bull può sbarcare in Serie A: la nota azienda austriaca potrebbe investire per la prima volta nel calcio italiano

Già proprietaria di squadre di calcio come Lipsia, Salisburgo, New York Red Bulls e Bragantino, la Red Bull, nota azienda austriaca produttrice dell’omonima bevanda energetica, potrebbe presto decidere di sbarcare in Italia per investire in una società di Serie A.

Accostata spesso nelle scorse settimane al Torino di Urbano Cairo, che dovrebbe presto abbandonare la presidenza del club, la società con sede a Salisburgo, tra non molto, potrebbe approdare nel calcio nostrano per diventare, forse un po’ a sorpresa, lo sponsor principale di un sodalizio del massimo campionato italiano.

Como, possibile accordo di sponsorizzazione con Red Bull

Quartultimo in classifica con 12 punti, a pari merito con l’Hellas Verona di Paolo Zanetti, il Como dei fratelli Michael e Robert Hartono potrebbe presto cambiare main sponsor (attualmente Uber) siglando un accordo di sponsorizzazione con Red Bull.

Stando infatti a quanto riferito recentemente da Calciomercato.com, la società lariana, tornata in Serie A la scorsa primavera a distanza di 21 anni dall’ultima partecipazione, potrebbe sottoscrivere, in un futuro non troppo lontano, un accordo col colosso austriaco per far campeggiare sulle divise di Cutrone e compagni gli iconici due tori rossi. Al momento, ovviamente, è presto per parlare di trattativa fatta e conclusa, ma nel calcio, si sa, tutto può succedere da un momento all’altro. Vedremo quindi cosa accadrà prossimamente.