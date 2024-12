Allegri alla Roma: due indizi fanno una prova | Spunta addirittura la foto

Allegri potrebbe diventare il nuovo allenatore della Roma, una foto fa sognare la curva giallorossa, sarà lui a riportare in alto i capitolini?

Max Allegri è stato esonerato lo scorso maggio, il giorno dopo la vittoria della Coppa Italia e le conseguenti polemiche con la dirigenza della Juventus. Tre gli anni alla guida dei bianconeri, culminati con la conquista di questo trofeo e con il ritorno in Champions League dopo l’esclusione dalle coppe europee come sanzione punitiva nei confronti della società, in seguito al caso plusvalenze.

Il tecnico livornese si trovava al vertice della classifica in questa fase della stagione, tanto da tenere testa all’Inter sino allo scontor diretto di inizio febbraio, in cui la squadra di Inzaghi riuscive a vincere e convincere sul piano del gioco, con l’allungo decisivo che ha spianato la strada allo scudetto.

Nell’ultimo periodo il nome di Allegri è stato accostato alla panchina del Manchester United, con i Red Devils che poi hanno preferito affidare la gestione della squadra al portoghese Amorim.

Potrebbe restare in Italia, prendendo il posto di Ranieri alla guida della Roma o di Fonseca al timone del Milan, club che ha già allenato. I tifosi della squadra della Capitale sognano il suo arrivo in panchina, consapevoli della sua capacità di portare a casa risultati e di gestire lo spogliatoio.

Una foto che infiamma i tifosi, Allegri si trova già nella Capitale

Ad alimentare le speranze è una foto che è stata postata da Ubaldo Righetti, ex calciatore dei giallorossi, in cui sta pranzando proprio con Allegri, in seguito a un evento alla Farnesina, con la seguente didascalia: “Oggi siamo tanto Allegri. Lontano dalle telecamere… Tante risate tra ricordi, confidenze e progetti per l’avvenire“.

Al momento non ci sarebbero stati contatti tra Max e i Friedkin ma non è da escludere che il mister voglia prendersi il rischio di risollevare le sorti di un club che sta disputando una stagione decisamente sottotono.

Perché Allegri potrebbe sentirsi pronto per andare al timone della Roma

Allegri si troverebbe in una situazione analoga rispetto a quella che ha vissuto Antonio Conte quest’estate, quando è diventato il nuovo allenatore del Napoli.

Firmare per un club che è reduce da un campionato insufficiente abbassa, di conseguenza, le aspettative e consente di poter lavorare con minori pressioni, consapevole che migliorare il rendimento sarebbe un compito più facile da mettere in atto.