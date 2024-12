Il Psg fa fuori Donnarumma: niente rinnovo | Il futuro è in Italia

Donnarumma potrebbe tornare in Italia, il contratto con il Psg potrebbe non essere rinnovato, può rappresentare una ghiotta occasione per i club di A

Gianluigi Donnarumma resta il portiere titolare della Nazionale italiana e uno dei migliori a livello internazionale. Anche all’ultimo Europeo, molto negativo per gli azzurri, ha saputo dimostrarsi ad alti livelli, impedendo una figura peggiore per i compagni di squadra. In questo inizio di stagione sta confermandosi il numero 1 del Psg, capolista incontrastata in Ligue 1.

E se in Francia il club della Capitale sembra non avere rivali, in Champions il cammino è in salita, con il passaggio al turno successivo che potrebbe arrivare solo tramite i play-off, con una doppia sfida da dentro o fuori in più da affrontare.

A febbraio compirà 26 anni e non è da escludere che possa tornare a giocare in Serie A. Le possibili voci di mercato sono sempre più insistenti sulla base del mercato che sta facendo il suo attuale club. A giugno ha ingaggiato Matvey Safonov a titolo definitivo dal Krasnodar.

Ha difeso la Russia ai Mondiali in Qatar e ha mostrato affidabilità e doti importanti, tanto da mettere a serio rischio il posto da titolare sinora assicurato a Donnarumma. Safonov, capitano della sua squadra dal 2020, ha collezionato 175 presenze per 53 clean sheet ed è arrivato secondo nell’ultimo campionato russo, vinto dallo Zenit San Pietroburgo.

Donnarumma può fare ritorno in Italia, il Psg non è convinto di volerlo confermare

Gianluigi ha un contratto in scadenza il 30 giugno 2026 con i parigini e, stando a quanto riporta RMCsport, non è da escludere che possa rescindere e accasarsi in una nuova squadra a parametro zero.

In questa fase il suo approdo potrebbe essere utile all’Inter e al Napoli. I nerazzurri hanno ingaggiato Josep Martinez come portiere del futuro ma non ha ancora debuttato, fatto che testimonia che mister Inzaghi non è del tutto convinto.

Donnarumma e una meta inaspettata per il suo futuro

Il Napoli non ha ancora definito il rinnovo di Meret e De Laurentiis potrebbe regalare alla piazza un altro colpo prestigioso, acconsentendo anche le richieste di Antonio Conte che pretende investimenti rilevanti anche nelle prossime sessioni di mercato.

Non è da escludere che possa inserirsi un’altra big del campionato italiano che dovrebbe però prima cedere il proprio numero 1, come la Juventus che sta puntando molto su Di Gregorio.