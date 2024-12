“Torna in galera”: La moglie di Theo Hernandez perde la testa | La rabbia dopo il video delle violenze

Theo Hernandez sempre più nei guai, interviene anche la moglie sulla vicenda della presunta violenza commessa dal terzino del Milan

Theo Hernandez è al centro del dibattito pubblico a causa di un episodio, risalente a gennaio, che è stato di recente riportato da Fabrizio Corona nel programma Lo stato delle cose, in onda su Rai3 e condotto da Massimo Giletti. Una notizia che rischia di avere delle severe ripercussioni sul proseguo della carriera del top player e sul club di appartenenza, consapevole di quanto il suo apporto sia fondamentale.

L’ex re dei paparazzi sarebbe riuscito a ricostruire l’intera vicenda, con video, immagini e testimonianze audio, documenti legali che tirano in ballo uno dei giocatori più forti della serie A, colpevole di aver colpito con un pugno una donna, caduta poi dopo l’aggressione.

Il proprietario del locale e il capo della sicurezza del Milan si sarebbero incontrati, per cercare di tenere nascosto quanto era avvenuto, di fronte a un cospicuo conguaglio economico in cambio del silenzio.

Un’accusa grave che andrebbe a ledere l’immagine della società, con il giocatore che potrebbe essere sottoposto a un processo, con il conseguente rischio di ricevere una pena.

Theo Hernandez al centro delle polemiche ma non è da solo in questa battaglia

Sulla vicenda è intervenuta anche la compagna Zoe Cristofoli che ha fatto sapere che la coppia si è voluta tutelare per vie legali: “Secondo voi una persona picchiata non denuncia? Non pensate che possa trattarsi di un altro? Siamo in pace con la coscienza, ci hanno già truffato abbastanza”.

Un fatto che rischia di minare anche il matrimonio, con la moglie che sta difendendo Theo, convinta che non sia meritevole di una gogna mediatica.

Una difesa agguerrita a sostegno del calciatore del Milan

La compagna precisa anche questo dettaglio: “Non ho nessuna corna, ci pensa l’avvocato a queste cose. Non sprechiamo tempo con nullità e falsità che usano il nostro nome per far funzionare delle notizie false”.

A un altro utente su Instagram fa sapere cosa pensa di Corona: “Invece di pensare a suo figlio, per campare ne prova di ogni. Dai su, mi sembra anche folle che dobbiamo dare spiegazioni. Vuole solo questo lui, attenzione che nessuno gli dà. Se torna in galera non dispiace a nessuno“.