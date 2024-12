Juventus, nuova revoca degli scudetti: il tribunale ha deciso | Ricorso inammissibile

La Juventus ha ricevuto la sentenza definitiva riguarda alla revoca dello Scudetto, il ricorso è stato bocciato

La Juventus è stata protagonista di due episodi extra sportivi che ne hanno macchiato la storia e l’immagine. Nel 2006 il club è stato coinvolto nel caso Calciopoli che ne ha sancito la retrocessione in Serie B. Un duro colpo per i milioni di tifosi che sono passati dallo Scudetto conquistato sul campo, e poi revocato e assegnato all’Inter, al disputare il campionato cadetto.

In quell’occasione è stato encomiabile il comportamento di diversi tesserati che hanno deciso di restare, da Gianluigi Buffon ad Alex Del Piero, da David Trezeguet a Pavel Nedved. Con un tasso tecnico di tale qualità è stato semplice ripartire anche se le stagioni successive hanno visto i bianconeri lontani dalla lotta per il titolo.

La svolta è avvenuta con l’inaugurazione dello stadio di proprietà e l’approdo in panchina di Antonio Conte che ha dato il via a una serie di nove scudetti consecutivi, un vero record per il calcio italiano, con i bianconeri che hanno dominato lo scorso decennio in Serie A, conquistando anche due finali di Champions League, poi perse contro le spagnole Barcellona e Real Madrid.

Gli ultimi tre anni hanno visto un nuovo ridimensionamento, provocato anche da una nuova vicenda che ha scosso l’ambiente, il caso plusvalenze che ha provocato le dimissioni del presidente Andrea Agnelli e l’esclusione, nella stagione precedente, dalle coppe europee.

Un campionato lottato fino all’ultimo punto

Ma facendo un salto indietro, nella stagione 2018/19 la Juventus ha rischiato di lasciare il trono a un Napoli che incantò tutti con il proprio gioco offensivo. I partenopei sfiorarono lo Scudetto, con le speranze che furono alimentate dalla vittoria nello scontro diretto di Torino, grazie a un imperioso stacco di testa nei minuti finali di Koulibaly.

Il turno decisivo vide la vittoria dei bianconeri a Milano contro l’Inter, in rimonta e con alcune decisioni arbitrali che furono oggetto di polemiche, e la sconfitta degli azzurri, il giorno seguente, a Firenze.

La Juventus di nuovo al centro del mirino della Procura, in ballo la revoca di un altro Scudetto

Mister Maurizio Sarri e i tifosi racconteranno di aver perso lo Scudetto in hotel, con il morale distrutto dopo aver assistito alla partita dei rivali. Per questo motivo l’Associazione Club Napoli Maradona e il Codacons hanno sollecitato la revoca di quello Scudetto, chiedendone l’assegnazione al club campano.

Il TAR del Lazio ha dichiarato inammissibile questo ricorso, rigettando al mittente la richiesta. Finisce in questo modo, una vana speranza per i tifosi partenopei, chiamati a vincere sul campo il campionato in corso.