Ranieri ufficializza il nuovo allenatore: annuncio in diretta | Ora si punta alla Champions

Il tecnico giallorosso, che a fine stagione entrerà a far parte della società, ha parlato del prossimo allenatore romanista.

Per la terza volta nel corso della sua lunghissima e splendida carriera, Claudio Ranieri è stato chiamato a supporto della sua squadra del cuore e lui ha ancora una volta risposto presente. Nonostante il suo annuncio, nel maggio scorso, di voler interrompere la sua carriera con i club, quando chiama la Roma non si può rifiutare.

Questo è quello che ha pensato e risposto l’ex allenatore del Leicester, dopo che gli è arrivata la telefonata dei Friedkin che gli hanno chiesto gentilmente di “salvare” la Roma. E, così, dopo la sua ottima esperienza a Cagliari, con una promozione ed una salvezza in meno di due stagioni, ecco la terza esperienza sulla panchina giallorossa.

Dopo quella tra il 2009 ed il 2011, quando subentrò a Luciano Spalletti e portò la Roma vicinissima al suo quarto Scudetto, ci fu quella del 2019 in cui arrivò al posto di Di Francesco, prese una squadra in difficoltà e la portò ad un passo da un’insperata qualificazione in Champions League.

Questa volta, la terza, ecco arrivare forse la chiamata più disperata. La Roma è una società in seria difficoltà, una squadra allo sbando e un ambiente pieno di criticità, con un popolo che ormai non fa altro che contestare ed è sul piede di guerra.

Roma, Ranieri sta già “normalizzando” la situazione

Ranieri arriva dopo gli esoneri di De Rossi e Juric, arrivati nel giro di circa due mesi, ma soprattutto con una Roma in seria difficoltà, sia in Campionato che in Europa League. In Serie A deve affrontare subito le difficilissime sfide contro Napoli e Atalanta, perde, ma riesce a non sfigurare, poi vince contro il Lecce e comincia quella risalita che dovrà portare la squadra lontana da una zona retrocessione che si era fatta pericolosamente vicina.

In Europa, invece, trova una classifica complicata, ma riesce prima a pareggiare a Londra contro il più quotato e forte Tottenham e poi a vincere in casa contro il Braga, ridando serissime chance di qualificazione alla seconda fase alla squadra.

Roma, Ranieri ammette la ricerca di un nuovo tecnico per la prossima stagione

Un lavoro da “normalizzatore”, ma soprattutto un lavoro da uno che sa già che l’anno prossimo non sarà su quella panchina. Quando la società lo ha (ri)chiamato, infatti, c’è stato un accordo che prevede un suo ruolo da allenatore fino al termine di questa stagione e poi l’entrata in società. Sarà compito anche di Ranieri, quindi, scegliere quello che dovrà prendere il suo posto sulla panchina giallorossa.

Ed è stato proprio lo stesso ex tecnico di Inter e Juve, tra le altre, ad ammetterlo in conferenza stampa, con queste parole: “Stiamo cercando uno bravo come allenatore del prossimo anno. Speriamo di non sbagliarlo”. Per molti la scelta è già stata fatta ed è ricaduta su Massimiliano Allegri che ora dovrà decidere se accettare o meno. Per altri, invece, il tecnico livornese sarebbe comunque la migliore soluzione possibile.