La Capitale accoglie il nuovo stadio: è tutto pronto | impianto da 50 mila posti

Un nuovo stadio potrebbe sorgere a breve a Roma, con un progetto che sembra giù ben avviato e potrebbe procedere spedito.

Nello scorso decennio, oltre al sorgere di un nuovo Stadio, il primo in Italia di proprietà di una società di calcio, che ha cambiato per sempre la storia della Juventus, ma anche della città di Torino, si è parlato molto anche della possibilità della costruzione di un nuovo impianto nella Capitale.

Proprio nel bel mezzo dello scandalo Mafia Capitale che si è abbattuto sul Campidoglio nei primi anni dello scorso decennio, infatti, la Roma e la Regione Lazio cominciarono l’iter per l’approvazione e la realizzazione del nuovo stadio della società giallorossa.

Un percorso che prese inizio con l’insediamento dell’imprenditore statunitense, James Pallotta, al vertice della Roma nel 2012 e che vide diverse tappe di avvicinamento all’inizio dei lavori, con vari vertici ed incontri che si svolsero al Comune, in Regione ed in diverse sedi istituzionali.

Come sappiamo, poi, il progetto risultò incompleto e non andò avanti e quindi l’idea del nuovo Stadio della Roma, che era previsto a Tor di Valle, non vide mai la luce e si fermò sul nascere anche per motivi burocratici e di vincoli legislativi da rispettare.

Nuovo stadio nella Capitale, dalla Roma alla Lazio

Dopo circa dieci anni da quel progetto che vedeva impegnato l’allora proprietario della Roma, James Pallotta e le istituzioni romane e della Regione Lazio, ecco spuntare un nuovo progetto per la costruzione di un nuovo Stadio nella Capitale.

Questa volta, però, a lanciarlo e a voler far nascere questo nuovo impianto, è l’altra squadra della Capitale, la Lazio, con il presidente Claudio Lotito che ha già presentato le prime bozze di progetto in Campidoglio, in un incontro con il Sindaco Gualtieri e tutta la giunta comunale, che si è tenuto qualche mattina fa.

Lazio, ecco le prime idee sul nuovo stadio

L’idea è quella di un impianto che nasca nell’attuale Stadio Flaminio e che possa diventare a tutti gli effetti la casa della Lazio. Nello studio di pre-fattibilità sono state presentate due ipotesi: la prima, che prevede la presenza della copertura, e un’altra senza.

Per la capienza l’idea è quella di un impianto che possa contenere tra i 40 e i 50.000 spettatori. Le due parti, il sindaco della Capitale ed il Presidente Claudio Lotito, si sono dette molto positive e soddisfatte del primo incontro ed il dialogo proseguirà nelle prossime settimane.