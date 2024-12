“Ora partono le denunce”: Serie A nel caos | La faccenda finisce in tribunale

Una vicenda ha fatto parecchio discutere negli ultimi giorni e potrebbe finire tranquillamente nelle aule di tribunale.

Durante l’ultimo turno di Coppe Europee abbiamo assistito ad una grandissima affermazione di una nostra squadra in uno degli stadi più importanti e famosi del Mondo. La Lazio di Marco Baroni, infatti, quasi a sottolineare il suo momento di estrema forma, si è imposta per 3-1 contro l’Ajax ad Amsterdam e lo ha fatto giocando il solito calcio propositivo e frizzante.

La sfida valevole per la sesta giornata del maxi girone di Europa League, però, è stata preceduta e seguita da diverse polemiche che non si sono ancora placate. La prima ha avuto origine quando si è scoperto che ai tifosi della Lazio è stata vietata la trasferta alla Johan Cruijff Arena di Amsterdam.

Decisione che è stata presa dalla sindaca della capitale olandese che ha deciso di vietare l’accesso allo stadio ai tifosi biancocelesti. La società capitolina ha tentato la via diplomatica per far cambiare idea alla prima cittadina di Amsterdam, soprattutto perché il settore ospiti era già andato sold out e le spese dei laziali erano già state sostenute.

La prima cittadina della capitale olandese, però, è stata irremovibile e ha fatto disputare Ajax-Lazio senza tifosi biancocelesti al seguito. La decisione è stata ovviamente accolta malissimo dai tifosi laziali, ma anche da quelli di casa che hanno espresso il loro disappunto e la loro vicinanza ai colleghi capitolini, appendendo uno striscione all’interno dello Stadio alla vigilia del match. Striscione contenente queste parole: “Il calcio senza tifosi non è niente”.

Lazio, le accuse di Espn Olanda contro Lotito

Le polemiche, però, non si sono fermate a questo. Ha fatto parecchio discutere, infatti, anche un articolo della Espn olandese in cui un giornalista parlava di Claudio Lotito e dei suoi metodi di gestire il club che sono stati definiti addirittura mafiosi, con la tifoseria laziale accusata di essere di estrema destra.

All’interno dell’articolo, poi, sono state anche riprese le dichiarazioni dell’ex calciatore olandese Braafheid, che ha militato nella Lazio dal 2012 al 2014, ed ha riportato alcune vicende in cui il presidente Lotito ha avuto, a suo dire, degli atteggiamenti da “mafioso” e che si vedono soltanto in alcuni vecchi film.

Lotito, ecco le sue dichiarazioni contro Espn Olanda

Parole che non sono piaciute all’ambasciatore italiano in Olanda, Novello, che ha chiesto subito le scuse del giornalista e del direttore di Espn Olanda, ma ovviamente non sono piaciute nemmeno a Lotito che si è scagliato apertamente contro chi gli ha lanciato accuse così infamanti.

Queste le parole del presidente della Lazio che ha voluto anche far intendere come ci possa essere anche la mano di qualcun altro attorno a quell’articolo: “Un giornale olandese mi ha dato del mafioso? Ora partono le denunce, chiederò danni ingenti. Questo scienziato deve spiegarci cosa intendeva dire. E secondo me qualche cosa parte dall’Italia”.