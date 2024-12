“Lotito mafioso”: Espn smaschera il patron della Lazio | Accuse gravissime

Il Presidente biancoceleste è stato etichettato con parole durissime e che di certo non sono passate inosservate nelle ultime ore.

La Lazio va che è una meraviglia. La squadra allenata da Marco Baroni continua ad incantare e ormai ha convinto tutti, anche i più scettici che quest’estate avevano aspramente criticato le scelte di Claudio Lotito e della società in sede di calciomercato e di scelta dell’allenatore.

Nel giro di una settimana, dopo le polemiche della discussa sconfitta di Parma, la Lazio ha saputo battere per ben due volte il Napoli, una in Coppa Italia ed una in campionato, e poi andare a vincere anche ad Amsterdam contro l’Ajax del tecnico italiano Farioli.

Tre dimostrazioni di forza impressionanti che ormai danno uno status molto importante alla frizzante compagine straordinariamente allenata e diretta da Mister Marco Baroni. Passare in meno di quattro giorni dal vincere fuori casa nello stadio intitolato a Diego Armando Maradona a quello intitolato a Johan Cruyff, poi, ha tutto un sapore particolare.

E la Lazio, questa Lazio, lo ha fatto con autorità, divertendo, incantando e giocando un calcio che da quelle parti non si vedeva da tempo. Ora, i biancocelesti non si pongono limiti e continueranno a giocarsi una stagione che al momento li vede in testa nel maxi girone di Europa League, ai quarti di finale di Coppa Italia e in piena lotta per lo Scudetto in Serie A.

Lotito, le due parole di Espn in un articolo

La vittoria di giovedì sera ad Amsterdam, intanto, è stata anche una sorta di rivincita verso chi, come Alain van Hilten, giornalista della Espn olandese, aveva definito la Lazio, futuro avversario dell’Ajax in Europa League, un gigante romano dall’ombra nera. Parole che non sono piaciute all’ambasciatore d’Italia nei Paesi Bassi, Giorgio Novello che ha deciso di scrivere al direttore del quotidiano.

L’ambasciatore ha espresso tutto il suo disappunto per le espressioni utilizzate nell’articolo pubblicato l’11 dicembre scorso sul giornale. Espn aveva presentato la partita tra Ajax e Lazio, parlando della presenza di elementi di estrema destra nella curva Nord e dedicando ampio spazio alla figura di Claudio Lotito, le cui modalità di gestione del club sono state definite “mafiose”.

Lazio, le accuse di Braafheid a Lotito

Nell’articolo, inoltre, erano stati riportati pezzi di intervista ad Edson Braafheid, calciatore olandese che ha giocato nella Lazio dal 2014 al 2016. È stato lo stesso calciatore a raccontare un episodio nel quale Lotito, a fronte di una serie di prestazioni deludenti, aveva minacciato di portare i giocatori in ritiro senza cellulari e senza Internet.

I biancazzurri persero così la successiva partita e Lotito mantenne la parola. Quella che il portale definisce una punizione “mafiosa” e che Braafheid ha indicato come una costrizione che si doveva per forza accettare perché, a suo dire, non c’è nessun altro così forte da poter andare contro il presidente della Lazio che sembra davvero, sempre secondo l’ex calciatore biancoceleste, uno di quegli uomini che si vedono nei film di mafia.