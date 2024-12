Dimissioni Fonseca, l’annuncio in diretta: il tecnico ha deciso | La società gli ha voltato le spalle

Pesanti ripercussioni dopo le dichiarazioni dell’allenatore portoghese nel post della partita di Champions contro la Stella Rossa.

L’ambiente che si respira attorno al Milan continua ad essere frenetico, mai tranquillo ed in qualche modo anche un po’ tossico. Lo spogliatoio continua a dare segnali contrastati, la dirigenza non interviene quasi mai e la società non prende posizioni nette ed inequivocabili.

Paulo Fonseca continua a vivere la sua esperienza in maniera molto forte ed intensa e a riscontrare, però, tanti problemi, ma soprattutto di tutti i tipi. Il tecnico portoghese è stato protagonista di uno sfogo pesante, subito dopo il match di Champions League contro la Stella Rossa, che ha fatto il giro del web e dei media tradizionali.

Sfogo che è arrivato, inoltre, a pochi giorni di distanza da quello che lo stesso Fonseca aveva avuto nel post sconfitta contro l’Atalanta a Bergamo e che aveva sollevato tutta la rabbia della classe arbitrale italiana. Su quell’episodio si era aperta un’indagine dopo che quelle dichiarazioni erano state considerate lesive nei confronti degli arbitri.

Ma, se in quel caso lo sfogo era stato contro personaggi che non fanno parte dell’ambiente Milan, dopo il match contro la Stella Rossa, ad essere colpiti dalle parole di Fonseca erano stati diversi calciatori milanisti che sono stati accusati di non impegnarsi abbastanza e di non fare di tutto per vincere le partite.

Milan, continuano i momenti difficili tra Fonseca e lo spogliatoio

Dichiarazioni pesanti che mettono in discussione la professionalità di alcuni calciatori del Milan, ma allo stesso tempo arrivano anche dopo i fatti già successi a Roma contro la Lazio ad agosto e a Firenze contro la Fiorentina ad inizio ottobre. Anche in quei casi, però, l’impressione era di uno spogliatoio che, almeno in parte, non segue l’allenatore.

A criticare aspramente le parole di Paulo Fonseca ci hanno pensato diversi opinionisti e addetti ai lavori che, oltre a rilevare quanto il tecnico portoghese sia solo ed abbandonato a sé stesso da una società sempre più assente, hanno evidenziato come certe cose si debbano dire ai propri dirigenti, all’interno del proprio spogliatoio e non davanti alle telecamere.

Milan, le critiche di Pedullà a Fonseca

Tra quelli che hanno criticato maggiormente Paulo Fonseca c’è sicuramente Alfredo Pedullà, esperto di calciomercato, ma anche opinionista nella trasmissione di approfondimento calcistico che va in onda su Sportitalia. Il giornalista ha sottolineato che certe parole evidenziano quanto l’allenatore non abbia in mano lo spogliatoio e come non lo abbia mai avuto in questi mesi.

Secondo Pedullà, inoltre, quelle pronunciate dopo la gara contro la Stella Rossa, da parte di Paulo Fonseca, sono di una gravità assoluta e portano soltanto a due strade possibili: le dimissioni del portoghese oppure la volontà di farsi esonerare dalla dirigenza. Quest’ultima, però, come al solito non ha parlato o replicato e ha fatto capire di stare dalla parte del proprio tecnico.