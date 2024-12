“Osimhen alla Juventus”, la conferma in diretta: possibile grazie a una sola cessione | Capoavoro di Giuntoli

Nelle ultime ore si è ipotizzato un possibile passaggio del bomber nigeriano in bianconero che sarebbe possibile grazie ad un’altra operazione.

Negli ultimi mesi ha fatto molto discutere il caso Victor Osimhen in casa Napoli. Dopo le varie diatribe che ci sono state nella scorsa stagione e che poi hanno portato a quel rinnovo contrattuale come atto dovuto verso una futura, probabile, cessione, in estate si aspettava l’offerta grossa che spostava gli equilibri e che avrebbe fatto tutti contenti.

Offerta che non è mai arrivata, o almeno non quella che accontentava tutte le parti. Nelle ultime ore della sessione estiva di calciomercato, infatti, ecco giungere quella dell’Arabia Saudita che avrebbe tolto le castagne dal fuoco. Tutto sembrava procedere per il verso giusto, ma alla fine la trattativa è saltata, tanto che il Napoli si è sentito costretto a cedere Osimhen al Galatasaray in prestito secco.

Operazione fatta per non tenere il calciatore fermo e per non deprezzarlo ulteriormente, ma a giugno si ripresenterà la questione. I dirigenti del Napoli sperano ovviamente che la vicenda possa risolversi prima e nelle ultime ore sta prendendo piede un’ipotesi che certamente non farebbe contenti i tifosi partenopei.

Nonostante questi ultimi si siano ormai disaffezionati al bomber nigeriano, vederlo cedere alla Juventus non sarebbe certamente una cosa che accetterebbero di buon grado. Anche i dirigenti napoletani preferirebbero venderlo magari all’estero, ma l’interesse bianconero potrebbe portare ad una trattativa e ad un colpo di scena finale.

Juve, cedere Vlahovic per arrivare ad Osimhen

La Juventus, dal canto suo, prima di potersi permettere l’ingaggio ed il costo del cartellino di Victor Osimhen, dovrebbe cedere il suo Dusan Vlahovic che continua a non convincere del tutto, ma soprattutto continua a non essere l’attaccante che Thiago Motta, suo attuale allenatore, vorrebbe al centro dell’attacco.

Qualora si concretizzasse la cessione di Vlahovic, quindi, la Juventus potrebbe bussare alla porta del Napoli per chiedere Osimhen e fare ancora una volta un’operazione di quelle clamorose sullo stesso asse, quello Napoli-Torino che ha portato tanto bene ai bianconeri nel corso degli ultimi anni.

Asse Napoli-Torino. Da Quagliarella a Giuntoli, passando per Higuain

Osimhen, infatti, sarebbe soltanto l’ultima operazione di una lunga serie che, soltanto negli ultimi 14 anni, ha visto tre grossissimi passaggi sull’asse che parte da Napoli e finisce a Torino, zona Juventus Stadium. Da Quagliarella nell’estate 2010, al Pipita Higuain in quella 2016, fino ad arrivare all’ultimo caso, quello che ha visto Giuntoli fare lo stesso percorso nell’estate 2023.

Carlo Alvino, noto opinionista e tifoso del Napoli, ha sottolineato come il modello Napoli funziona e la Juve lo voglia copiare, secondo il suo parere. Così si spiegherebbe anche l’acquisto di Osimhen, dopo quelli che abbiamo già citato e che hanno interessato sempre l’asse Napoli-Torino, sponda bianconera.