“Ti ammazzo la famiglia”: orrore e violenza in Serie A | Il calciatore ha perso il controllo

Al termine della partita accade un episodio di violenza che coinvolge uno dei top player di Serie A, ecco cosa è successo

Il 16esimo turno di campionato volge al termine, con dei segnali importanti in vista del termine del girone d’andata che decreterà il titolo di campione d’inverno. Una giornata che si è caratterizzata da alcuni errori arbitrali, con conseguenti polemiche, e da alcuni atteggiamenti irrispettosi.

A Bologna è stata ritenuta eccessiva l’esultanza di Vincenzo Italiano che ha festeggiato la vittoria del suo Bologna contro la Fiorentina, squadra che il tecnico ha allenato nelle precedenti tre stagioni.

A San Siro i tifosi hanno contestato i rossoneri dopo l’ennesima prestazione insufficiente che ha portato a un pari a reti inviolate contro il Genoa.

Nella sera in cui il club ha celebrato i 125 anni dalla sua fondazione, la curva ha deciso di farsi sentire, criticando l’operato della società e difendendo, al momento, quello di Paulo Fonseca, le cui scelte appiano, comunque, discutibili.

La rete non è bastata per placare gli animi, clima teso con i tifosi

Il clima non è sereno nemmeno a Torino, dove la Juventus ha raccolto il quarto pareggio consecutivo, il decimo in questo inizio di campionato, che allontana di ben nove punti i bianconeri dalla vetta occupata da una sorprendente Atalanta.

Gli uomini di Thiago Motta sono andati a un passo dal subire la prima sconfitta in Serie A per mano del fanalino di coda Venezia, ben messo in campo da Eusebio Di Francesco e capace di rimontare l’iniziale svantaggio, siglato da Federico Gatti con un tocco sotto porta.

Non resta indifferente alle minacce, il giocatore reagisce e si difende

A pareggiare i conti è stato Dusan Vlahovic, implacabile dal dischetto a pochi secondi dal fischio finale. Il centravanti serbo ha reagito rivolgendosi alla curva dopo aver segnato. Solo dopo si è capito il reale motivo di questo gesto.

Stando a quanto riporta Il Corriere della Sera, la punta avrebbe reagito agli insulti e alle minacce di morte di un singolo tifoso che ha catturato la sua attenzione nel corso della partita, provocando così uno sfogo che per molti non era stato compreso. La Digos indagherà sull’accaduto, avvalendosi dell’ausilio delle telecamere dell’Allianz Stadium, e non sono da escludere dei risvolti penali per il colpevole.