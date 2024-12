Balotelli addio al Genoa: rescissione del contratto | Fatto fuori in diretta

Mario Balotelli può salutare molto presto il Genoa, la rescissione di contratto è conseguenza del poco minutaggio con i liguri

Quando ha firmato con il Genoa è stato ritenuto da molti come il salvatore della patria. I liguri erano in piena emergenza infortuni e nei bassifondi della classifica, reduci da una serie di sconfitte consecutive. La dirigenza aveva deciso di metterlo sotto contratto, sia sfruttando la volontà del giocatore di vestire la maglia rossoblù con uno stipendio irrisorio, sia data la penuria di centravanti a disposizione di mister Alberto Gilardino.

Le speranze di salvezza erano riposte in Mario Balotelli che ha raccolto due ammonizioni negli spezzoni di gara in cui era sceso in campo a Parma e al Ferraris contro il Como. Nonostante il suo apporto effettivo fosse stato esiguo, i liguri avevano conquistato quattro punti in due scontri salvezza molto delicati.

Arriva poi la pausa per gli impegni delle Nazionali e, di punto in bianco, avviene un episodio che nessuno si aspettava. Gilardino viene esonerato e al suo posto è scelto Patrick Vieira, che non aveva avuto dei buoni rapporti con Balotelli in passato.

Una scelta che molti hanno ritenuto incomprensibile e ingiusta, dato che Gilardino era riuscito a fare il possibile con l’organico a disposizione. I risultati, però, stanno dando ragione al nuovo allenatore.

Il Genoa sta risalendo in classifica ma senza Balotelli

Da quando è approdato alla guida del Genoa, la squadra ha raccolto sei punti in quattro gare, è imbattuta e sta mostrando una certa solidità difensiva, come testimonia il pari a reti inviolate strappato a San Siro contro il Milan nel 16esimo turno.

Ma in questo filotto di risultati positivi, resta un punto interrogativo che andrà risolto al più presto, la permanenza o meno di Mario Balotelli, relegato in panchina e considerato una riserva da Vieira.

Balotelli non sapeva dell’esonero, il suo tempo a Genova è già finito

Damiano Er Faina, amico di Balotelli, è intervenuto nelle ultime ore, e ha affermato, a Tvplay.it, che Mario non era a conoscenza dell’esonero di Gilardino e che è rimasto spiazzato da questa decisione.

L’opinionista sportivo, inoltre, non ritiene che sia da mettere in preventivo una risoluzione del contratto nel breve termine, con il centravanti che cercherà di convincere il tecnico a dargli una chance.