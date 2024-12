“Rottura del legamento crociato”: stagione finita | La Serie A perde i pezzi

Per il talento di Serie A la stagione si è conclusa, si è rotto il legamento del crociato, sarà operato nei prossimi giorni

Mentre mancano solo tre giornate al termine del girone d’andata, uno degli aspetti da sottolineare di questa prima metà di campionato è l’aumento di infortuni di grave entità che hanno colpito quasi ogni squadra e che renderà la finestra invernale di mercato più attiva che mai, con le dirigenze costrette a puntellare gli organici con nuovi innesti.

La rottura del legamento crociato è il problema fisico più frequente, provocato anche da un calendario sempre più fitto, con partite ravvicinate da affrontare e un tempo minore per recuperare le energie.

Anche nell’ultimo turno di Serie A una squadra ha dovuto registrare un’assenza pesante che potrebbe influire sul proprio rendimento futuro, con il giocatore che è stato costretto a lasciare il terreno di gioco.

Il ritorno alla vittoria non è stato festeggiato come si deve a causa di questo stop forzato che costringerà l’allenatore a correre ai ripari e individuare i giusti accorgimenti tattici in mezzo al campo.

La squadra coinvolta è l’Hellas Verona che ha conquistato tre punti fondamentali a Parma, in uno scontro salvezza che era vietato fallire per mister Zanetti, a rischio esonero e reduce da alcune partite nettamente insufficienti.

Gli scaligeri hanno saputo reagire alle pressioni e hanno fornito una prova d’orgoglio, battendo una diretta concorrente per mantenere la categoria e portandosi in una posizione più tranquilla di classifica.

Si è rotto il legamento crociato il centrocampista Harroui, che sarà operato lunedì 23 dicembre dal Professor Pier Paolo Mariani, con i tempi di guarigione che saranno valutati in base all’evoluzione del quadro clinico, anche se difficilmente potrà tornare a disposizione in questa stagione, come riporta la società veneta in una nota ufficiale.

Il marocchino classe ’98 è arrivato a Verona quest’estate, dopo una buona stagione a Frosinone che non è coincisa, però, con la salvezza dei ciociari, sfumata nei minuti finali dell’ultima partita dello scorso campionato. Il giocatore voleva riscattarsi, contribuendo con le proprie prestazioni ad evitare la retrocessione alla sua nuova squadra ma dovrà assistere da spettatore al girone di ritorno.