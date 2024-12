Calcio gratis, Dazn fa sul serio: offerta riservata alla Serie A | L’annuncio ufficiale

DAZN ha intenzione di modificare la propria offerta relativa alla Serie A, lo ha dimostrato nell’ultima giornata di campionato

DAZN ha aumentato il proprio abbonamento annuale per assistere ai match della Serie A attualmente in corso. Infatti, dai 120 euro all’anno si è passati a 144, mentre chi vuole mantenere la flessibilità di poter disdire con un mese di preavviso il costo mensile è pari a 14,99 euro.

Una Serie A che DAZN sta trasmettendo, con un interesse sempre maggiore, dovuto sia al calendario spezzettato che dal rendimento entusiasmante di diverse squadre. La Lega Calcio sta provando a combattere la pirateria con delle sanzioni per l’utente che è sorpreso a visionare le partite su questi siti.

Ad ottobre la piattaforma aveva deciso, per la prima volta, di trasmettere una partita in chiaro, quella disputata a San Siro tra Milan e Napoli.

In questa giornata ha deciso di replicare l’esperimento, dando la possibilità di una libera fruizione di una sfida di cartello, il posticipo del 16esimo turno, uno scontro diretto ai vertici della classifica.

DAZN regala ai tifosi la visione del big match di Serie A

Protagoniste due squadre che arrivano a pari punti a sfidarsi, intente ad agguantare un’Atalanta che non ha intenzione di fermarsi, reduce dalla decima vittoria consecutiva.

Due club che si stanno comportando molto bene in campo internazionale, con i padroni di casa che hanno ipotecato il passaggio al turno successivo di Europa League e con gli ospiti che sono a un passo da qualificarsi direttamente agli ottavi di finale di Champions.

La soddisfazione del presidente dell’Inter

Gratis su DAZN sarà la partita tra Lazio e Inter. Il Presidente dell’Inter Giuseppe Marotta, all’ANSA, ha commentato così la decisione: “La trasmissione gratuita su DAZN di Lazio-Inter è un momento da celebrare. Una sfida tra l’Inter campione d’Italia in carica che sta facendo molto bene e la Lazio che è in un grande momento di forma“.

Un’iniziativa sposata in toto: “Sarà una bellissima partita, per di più tra due squadre che si contendono i primi posti in campionato. Noi tutti, club, calciatori, chi trasmette le partite, abbiamo un obiettivo comune: avvicinare e coinvolgere un numero sempre maggiore di appassionati. Lazio-Inter eccezionalmente in chiaro va in questa direzione. Giocando fuori casa, per far sentire la vicinanza alla squadra contiamo sul popolo nerazzurro che potrà assistere al big match davanti allo schermo“.