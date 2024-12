Altro esonero in Serie A: la pazienza è finita | La società ha deciso

Dopo quelli già registrati nelle settimane e nei mesi scorsi, ancora una rivoluzione in vista su una panchina del nostro campionato.

Uno degli argomenti che è quasi sempre in voga, se si fa riferimento alla nostra Serie A e alle nostre discussioni su di essa, è sicuramente quella delle panchina. A volte scottano, a volte traballano, a volte sono saldissime, ma comunque ci sarà sempre qualcosa su cui parlare in merito.

Ci sono i casi in cui gli allenatori delle grandi squadre vengono messi in discussione quando non ottengono i risultati sperati, così come ci sono quelli che addirittura hanno una panchina poco salda già al momento del proprio arrivo in Italia.

Questo è il caso, per esempio, di Paulo Fonseca, più volte sostenuto dalla società, ma sempre messo in discussione dai tifosi rossoneri e dagli addetti ai lavori che ne hanno visto un destino segnato già al momento del suo annuncio a giugno e del suo arrivo a luglio.

Diversa è invece la situazione che riguarda Thiago Motta che sta ricevendo tantissime critiche, ma alla fine tutti pensano, dirigenti e tifosi della Juventus compresi, che debba avere il tempo per lavorare e poter migliorare la situazione bianconera nei prossimi mesi, o addirittura nelle prossime stagioni.

Serie A, solo quattro esoneri da inizio stagione

Fatto abbastanza insolito, inoltre, sono state soltanto tre le squadre di Serie A che hanno cambiato l’allenatore in questi primi quattro mesi di stagione, per un totale di quattro esoneri. Due soltanto alla Roma, con Ranieri che aveva preso il posto di Juric che a sua volta aveva preso quello di De Rossi a settembre. Poi, ancora, il Genoa, con Vieira arrivato al posto di Gilardino ed il Lecce, con Giampaolo che ha preso il posto di Gotti.

Sembrava destinato all’esonero anche Paolo Zanetti a Verona, ma alla fine la società, dopo le discussioni intense che ci sono state nel post sconfitta per 1-4 contro l’Empoli, ha deciso di confermare il tecnico che si è ripreso con una bella vittoria per 2-3 contro il Parma nell’ultima gara di campionato.

Monza, Galliani rinnova la fiducia a Nesta

Reazione che Adriano Galliani spera possa avere anche il suo Monza dopo il pesante KO in casa del Lecce di domenica scorsa. I brianzoli sono ultimi in classifica a pari merito con il Venezia e continuano ad avere un andamento piuttosto lento nella corsa per la salvezza.

Nonostante questo, però, Galliani ha rinnovato la sua fiducia ad Alessandro Nesta che però continua ad essere in bilico. L’ex allenatore della Reggiana, infatti, sembrava ad un passo dall’esonero già dopo Lecce, ma per molti la sua ultima chance sarà la sfida contro la Juventus in programma nella prossima giornata di campionato.