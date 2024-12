“Ranieri peggio di Juric”: il tecnico messo all’angolo | Vogliono farlo fuori

Continua la stagione ampiamente negativa della Roma che non vede la luce nemmeno con il nuovo tecnico.

La pesante sconfitta di Como, arrivata in extremis ma che ha fotografato una prestazione indubbiamente incolore di tutta la squadra e in cui il migliore in campo è stato il portiere Svilar, ha fatto tornare gli incubi in casa Roma dopo un breve periodo in cui sembrava essere tornato il sereno.

Il 2-0 subito domenica sera in riva al Lago di Como, invece, cancella completamente tutti i progressi che la squadra sembrava aver fatto grazie alle prime mosse del nuovo allenatore e disegna una classifica che al momento è davvero terrificante.

La Roma, infatti, con i suoi 16 punti conquistati in altrettante partite di campionato, è tredicesima in classifica e ha soltanto due punti di vantaggio dalla terzultima che è il Cagliari e non più il Verona e, appunto, quel Como che ha vinto meritatamente contro gli uomini di Claudio Ranieri nella sedicesima giornata di Serie A.

Dopo alcuni passettini in avanti nelle precedenti partite, quindi, a Como la squadra giallorossa ne ha fatti di nuovo due indietro, con una prestazione raccapricciante in cui hanno tradito tutti i calciatori più importanti, ma anche quelli che sembravano maggiormente in forma.

Roma, da Juric a Ranieri è cambiata soltanto la narrazione?

La stagione della Roma, però, deve per forza di cose svoltare e trovare quella continuità di risultati che potrebbe per lo meno allontanare gli incubi della zona retrocessione, mai così vicina in questi ultimi anni. I giallorossi devono infilare qualche vittoria consecutiva e fare quello che non sono riusciti a fare né con Daniele De Rossi, né tantomeno con Ivan Juric.

Il croato, come ricordiamo, aveva preso il posto di Daniele De Rossi, che era stato esonerato a settembre, per poi essere sollevato a sua volta dall’incarico appena due mesi dopo. Un cammino sulla panchina della Roma disastroso quello dell’ex allenatore del Torino che è stato criticato da tifosi e addetti ai lavori fin dal primo momento in cui ha messo piede nella Capitale.

Ranieri peggio di Juric? Il pensiero che corre sui social

Ha ben altro trattamento e riguardo, anche a ragion veduta, invece, Claudio Ranieri che però, per alcuni utenti dei social, soprattutto di X, non sta facendo meglio, almeno per ora, di Ivan Juric, ma, sempre a detta di questi personaggi, nessuno ha il coraggio di dirlo.

Ranieri, in effetti, da quando è tornato sulla panchina della Roma, ha perso tre partite, contro Napoli, Atalanta e Como, ha pareggiato contro il Tottenham a Londra in Europa League e ha vinto contro Lecce e Sporting Braga. Di certo non un cammino indimenticabile, fin qui, ma il tempo per poterlo paragonare ai precedenti allenatori giallorossi è stato davvero troppo poco.