Clamoroso ritorno alla Roma: lo ha scelto Ghisolfi | Si apre una nuova era

Ghisolfi ha convinto i Friedkin a richiamare una figura che è stata centrale nel passato della Roma, con lui si apre un nuovo ciclo

La Roma sta cercando con fatica di trovare una continuità di risultati che è sempre mancata in questo inizio di stagione, tanto che la proprietà americana dei Friedkin, impaziente di ottenere un rendimento d’alta classifica, ha esonerato ben due allenatori, affidando adesso la gestione della squadra a Claudio Ranieri, tornato sulla panchina dei giallorossi per la terza volta in carriera.

Un tecnico che non ha saputo dire di no all’opportunità di guidare ancora la propria squadra del cuore, pochi mesi dopo l’annuncio del proprio ritiro dalla panchina, con la salvezza in rimonta conquistata con il Cagliari.

In attesa di scoprire se i capitolini riusciranno a risollevare le sorti di un campionato che li vede a ridosso della zona retrocessione, si inizia a pensare al futuro e a cosa cambiare per iniziare sul serio un progetto che guardi al lungo termine e a una crescita progressiva del club.

La figura centrale sarà quella del nuovo mister, con Ranieri che ha firmato un contratto fino al termine di questa stagione, consapevole del proprio ruolo di traghettatore, a prescindere dai risultati che otterrà.

Una Roma che pensa a diverse modifiche per cambiare marcia e riportare entusiasmo

I Friedkin stanno meditando anche di cambiare alcuni profili nell’organigramma societario, per dare nuova linfa e idee. Il direttore sportivo Florent Ghisolfi è al momento confermato, nonostante alcuni innesti si stia verificando inadeguati alle aspettative e agli investimenti messi in campo durante la sessione estiva.

Con il francese il modus operandi dei giallorossi sul mercato è cambiato, con l’ingaggio di giocatori di prospettiva, acquistati a titolo definitivo, che dovranno maturare nella Capitale, con la speranza di una plusvalenza futura.

Ghisolfi lo ha scelto, inizia subito ad occuparsi della Roma

E in un periodo in cui in casa Roma mancano uomini che conoscano bene l’ambiente, Ghisolfi ha preso la decisione di ampliare l’area scout con Federico Balzaretti che assumerà il ruolo di Loan Manager, occupandosi di seguire i giocatori in prestito.

Per l’ex terzino si tratta della seconda esperienza dirigenziale in giallorosso, mentre lo scorso anno era diventato il responsabile dell’area tecnica dell’Udinese e da calciatore aveva chiuso la propria carriera proprio nella Capitale.