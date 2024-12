I Friedkin lo hanno fatto davvero | La notizia è UFFICIALE: tutta Roma in tumulto

La notizia è ufficiale: i Friedkin lo hanno fatto davvero. Tifosi e addetti ai lavori della Roma increduli. Ecco di cosa si tratta.

La bella e reboante vittoria ottenuta per 4-1 sulla Sampdoria di Leonardo Semplici nella gara giocata mercoledì sera all’Olimpico e valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia, ha garantito un’importante boccata di ossigeno alla Roma di Claudio Ranieri.

Una boccata d’ossigeno che, dopo la sciagurata sconfitta esterna rimediata sul campo del Como domenica scorsa, permette ai giallorossi di guardare con rinnovata fiducia all’imminente appuntamento interno di campionato contro il Parma di Fabio Pecchia, in programma domenica alle 12.30.

Alla luce della triste situazione di classifica, che li vede in dodicesima posizione con 16 punti, a sole due lunghezze dal terzultimo posto del Cagliari, i capitolini saranno infatti chiamati necessariamente al successo per evitare di mettere ancora più in salita una stagione che, già a dicembre e almeno per quanto riguarda il campionato, pare ormai gettata al vento.

Tempo per rimediare e risalire la china ce n’è ancora in abbondanza, ma Dovbyk e compagni dovranno iniziare a ingranare per bene per riportare la Lupa nelle posizioni di classifica che merita. Contro gli emiliani, quindi, vietato sbagliare.

I Friedkin sempre più nel mondo del calcio: dopo Roma e Cannes, ecco il terzo club per la famiglia americana

Proprietari dall’agosto del 2020 del club di Serie A della Roma, capace di vincere l’Europa Conference League nella stagione 2021-2022 sotto la presidenza di Dan Friedkin, e del Cannes, club francese di quarta divisione acquistato nel giugno 2023 e guidato da Ryan Friedkin, la famiglia Friedkin ha deciso di ampliare il proprio raggio d’azione nel mondo del calcio acquisendo un altro club europeo del settore.

Un altro club, il terzo per la famiglia americana, il cui acquisto è arrivato ufficialmente nelle scorse ore al termine di una trattativa durata diverso tempo. A dare la conferma dell’ufficialità della notizia riguardante l’operazione portata a termine dal Friedkin Group ci ha pensato il presidente uscente della società in questione mediante un post condiviso su Instagram.

I Friedkin comprano l’Everton: adesso è UFFICIALE

Dopo una trattativa durata, come detto, moltissimo tempo la famiglia Friedkin sbarca in Premier League e acquisisce l’Everton. A confermare la notizia del passaggio del club blu di Liverpool nelle mani dei proprietari di Roma e Cannes, è stato nelle scorse ore l’ormai ex presidente dei Toffees, Farhad Moshiri mediante un post condiviso sull’account Instagram della società:

“L’Everton Football Club è stato acquistato dalla Round House Capital Holdings Limited (Roundhouse), una società all’interno del The Friedkin Group (TFG). La transizione è stata conclusa in seguito a un accordo tra le Blue Heaven Holdings (BHH), di Farhad Moshiri e la Roundhouse per la vendita della quota di maggioranza di BHH nel Club. L’accordo ha ricevuto le necessarie approvazioni normative da parte di Premier League, Women’s Professional Leagues Limited, Football Association e Financial Conduct Authority”.