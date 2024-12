“Lo vuole il Real”: ribaltone Allegri | Accordo a sorpresa e firma

L’ex allenatore della Juventus continua a far parlare di sé anche ora che non allena alcuna squadra ed è in attesa di un’occupazione.

Attorno al suo nome si è ormai creata una narrazione tutta particolare che lo vede come una specie di mentore di una filosofia particolare di calcio ed in contrapposizione con altri allenatori e opinionisti o addetti ai lavori. Massimiliano Allegri è ormai diventato sinonimo di contropiede e catenaccio e del classico vecchio gioco all’italiana.

Questo almeno quello che ci viene raccontato dai media, troppo impegnati a creare dualismi e contrapposizioni anche dove non ci sono. Da una parte quindi ci sarebbero i giochisti, da De Zerbi a Guardiola, soprattutto, e dall’altra i risultatisti, come José Mourinho e, appunto, Massimiliano Allegri.

Il tecnico livornese continua ad essere uno dei più discussi e chiacchierati al Mondo, anche ora che non allena e si gode serenamente il suo ricco riposo dopo i tre anni difficili alla Juventus. Proprio l’ultima esperienza in bianconero ha esasperato i toni del dibattito attorno a Massimiliano Allegri, ma soprattutto attorno a quelle due posizioni contrapposte di cui parlavamo poc’anzi.

In queste ultime settimane, però, il nome di Allegri sta tornando di moda anche tra i tifosi juventini. In tanti gli avevano voltato le spalle negli ultimi tempi, non vedendo l’ora di cambiare allenatore, ma allo stesso modo in tantissimi, sono quelli che ora lo rivorrebbero sulla panchina bianconera, visti i risultati balbettanti che sta ottenendo Thiago Motta.

Allegri, accostamenti anche a Milan e Roma

Ci sarà tempo per fare un confronto più approfondito tra Allegri, ex allenatore della Juventus, e Thiago Motta, attuale tecnico bianconero. Ora, invece, è il tempo di pensare quale potrebbe essere il futuro del coach livornese che potrebbe tornare presto alla carica su una panchina importante del calcio europeo.

Il suo nome è stato accostato al Milan negli scorsi mesi, soprattutto dopo un avvio difficile di Paulo Fonseca e alla Roma. Quest’ultima associazione viene fatta in continuazione e Allegri viene visto come possibile successore di Claudio Ranieri che dovrebbe traghettare la squadra fino a fine stagione e poi, con la sua entrata definitiva in società, lasciarla nelle mani del livornese.

Allegri-Real, torna il binomio?

Di tanto in tanto, infine, il nome di Allegri viene fatto anche in orbita Real Madrid. Gli spagnoli dovrebbero separarsi da Carletto Ancelotti a fine stagione e potrebbero scegliere proprio l’ex allenatore del Milan come successore di Re Carlo. Una possibilità che già in passato poteva diventare realtà, anche se non si è mai capito quanto fosse reale l’interesse dei madridisti nei confronti dell’italiano.

All’epoca dei fatti, però, non si conosceva il futuro di Allegri, nonostante l’allenatore avesse già un accordo con Andrea Agnelli per tornare alla Juventus. Anche nei nuovi scenari che si stanno aprendo, quindi, è lecito aspettarsi di non conoscere il futuro del tecnico livornese fino al suo annuncio ufficiale in una nuova squadra.