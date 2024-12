L’attacco nerazzurro ha un nuovo padrone: stravolte le gerarchie | Torna un top player

Prossimo al rientro, per la formazione nerazzurra, un calciatore che potrebbe spostare gli equilibri nella lotta allo Scudetto.

L’ultima giornata che si è disputata in Serie A, cioè la sedicesima del girone di andata, è stata molto importante perché ha ribadito con forza quali sono le squadre più forti del nostro campionato e quali quelle che potranno lottare fino alla fine per la conquista dello Scudetto.

In programma c’era un interessantissimo Lazio-Inter, con i capitolini che erano lanciatissimi dopo la doppia vittoria contro il Napoli, tra Coppa Italia e Campionato, ed il successo in Europa League in casa dell’Ajax. Mister Baroni e i suoi dovevano testare quindi le loro ambizioni Scudetto, ma il verdetto è stato chiaro ed inequivocabile.

Dopo un ottimo avvio di partita dei padroni di casa, infatti, dal 40′ in poi c’è stata una sola squadra in campo. L’Inter, andata in vantaggio con un rigore realizzato da Calhanoglu, non si è più fermata ed ha asfaltato la Lazio con un roboante e umiliante 6-0 che ha spento ogni velleità di Scudetto in casa biancoceleste.

Questo grande successo, al contrario, invece, ha rilanciato ancora una volta, semmai ce ne fosse davvero bisogno, le ambizioni dell’Inter che si pone ancora una volta come la favorita numero uno nella lotta Scudetto. Lotta che, però, si annuncia quantomeno aperta ed entusiasmante, con Napoli e Atalanta che hanno dimostrato di poter lottare fino alla fine.

Lotta Scudetto, ci sono anche Napoli e Atalanta

Il Napoli di Antonio Conte, almeno al momento, sembra la meno attrezzata delle tre, ma continua a vincere le partite che deve e potrà giocare una sola partita a settimana da qui a maggio. Questo, ovviamente, soprattutto nella fase focale della stagione, potrà rivelarsi un punto fondamentale nella lotta Scudetto.

L’Atalanta di Gasperini, invece, è definitivamente sbocciata dal punto di vista della consapevolezza e della forza mentale ed ha inanellato dieci vittorie di fila in Serie A che rendono l’idea di quanto questa squadra ormai sia pronta per lottare in ogni competizione e contro qualsiasi avversario.

Atalanta, vicino il rientro di Scamacca

La forza dei bergamaschi, poi, rispetto agli altri anni, è anche quella di poter contare su una rosa profonda e piena di alternative in tutti i reparti. Soprattutto in attacco, poi, l’Atalanta ha tantissimi calciatori che possono entrare e fare la differenza, anche a partita in corso. A breve, inoltre, tornerà a disposizione anche Gianluca Scamacca dopo la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio dello scorso 5 agosto.

L’ex attaccante del Sassuolo sta rapidamente recuperando dal suo gravissimo infortunio e i tempi per il suo rientro in campo sembrano accorciarsi di settimana in settimana. Come ammesso lo stesso Gasperini, infatti, ormai manca poco per il ritorno a disposizione di Scamacca che dovrebbe arrivare tra gennaio e febbraio del nuovo anno e non a marzo, come previsto inizialmente.