Ecco la Superlega: la sentenza ribalta tutto | Svolta epocale nel mondo del calcio

Si continua a parlare di una nuova competizione europea portata avanti dalle squadre che sono rimasti fedeli all’idea iniziale della Superlega.

Cambia la denominazione, ma la sostanza resta pressoché la stella. I presidenti di diverse squadre importanti europee continuano a pensare al progetto di una competizione che esca al di fuori da UEFA e FIFA, ma che abbia comunque un riconoscimento ufficiale ed una sua competitività.

Quella che una volta si chiamava Superlega, e adesso ha cambiato denominazione in “A22”, continua a tessere le proprie trame e, negli ultimi tempi, ha avuto anche dei riconoscimenti e dei successi importanti che mettono seriamente a rischio il mondo del calcio, almeno come siamo abituati a vederlo negli ultimi anni.

Ma andiamo con ordine. Era l’aprile 2021, quando in una domenica pomeriggio si scatenò il putiferio. Alcune squadre, tra cui anche diverse compagini italiane, dichiaravano la nascita della Superlega e l’intenzione di staccasi definitivamente dall’UEFA.

Un terremoto vero e proprio si scatenò nelle ore successive. Alla fine il progetto fu per un attimo messo da parte e molte squadre se ne tirarono fuori. Qualcuno, però, i presidenti di Real Madrid e Barcellona soprattutto, non ha mai abbandonato quell’idea e ha continuato a lavorare sotto traccia per far valere i propri diritti.

Unify League, nasce la nuova Superlega

E, nel frattempo, si è arrivati al cambio di denominazione, con A22 Sports Management che ha visto la luce, ma soprattutto al riconoscimento da parte della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE). Ora, una nuova competizione europea chiamata ‘Unify League’, starebbe per nascere e prendere forma.

La qualificazione ad essa deve essere inclusiva, meritocratica e compatibile con il calendario complessivo già previsto con le competizioni UEFA e FIFA. Questa è la proposta di A22 Sports Management, l’agenzia che ha portato le istanze della Superlega alla Corte di giustizia europea, vincendo il ricorso contro la posizione dominante dell’Uefa.

A22, la proposta sul tavolo di UEFA e FIFA

Proposta portata sul tavolo di UEFA, e quindi del grande nemico Ceferin, numero uno dell’organismo che comanda il calcio europeo, e FIFA. Modificato dunque il sistema di qualificazione, che si baserà ora sul rendimento annuale nei campionati nazionali. L’A22 Sports Management ha annunciato la presentazione di una proposta per ottenere il riconoscimento ufficiale delle sue nuove competizioni calcistiche europee.

Secondo la sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea qualsiasi competizione, la cui qualificazione sia inclusiva, meritocratica e compatibile con il calendario complessivo, può essere avviata ufficialmente. Una nuova rivoluzione nel mondo del calcio sembra ormai essere alle porte.