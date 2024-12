Donnarumma, volto sfregiato per sempre: portato d’urgenza in ospedale | Ha rischiato la vita

L’ex portiere del Milan ha vissuto attimi terribili dopo lo scontro di gioco con l’ex Torino Singo nel match contro il Monaco.

Negli ultimi anni di lui si è sempre parlato tantissimo e non sempre in termini soltanto positivi. Gianluigi Donnarumma è stato ed è un calciatore abbastanza divisivo, soprattutto per quel che riguarda l’opinione che su di lui hanno i tifosi, gli appassionati di calcio e gli addetti ai lavori.

Considerato da ormai diversi anni uno dei più forti portieri in circolazione, in Italia l’erede di Gigi Buffon e l’unico vero fuoriclasse che possiede la nostra Nazionale in questo periodo storico di magra dal punto di vista del talento e della classe, è stato l’MVP dell’Europeo del 2021 che la Nazionale azzurra è riuscita a portare a casa grazie soprattutto alle sue parate.

Nella stessa estate, però, Donnarumma decise di non firmare il rinnovo di contratto con il Milan e andare via a zero, scegliendo il Paris Saint Germain. Un tradimento a tutti gli effetti secondo i tifosi rossoneri che non lo hanno mai perdonato e lo hanno riempito di fischi in ogni occasione in cui l’estremo difensore azzurro è tornato a giocare a San Siro, sia con il PSG che con la Nazionale.

Al netto delle quasi sempre buone prestazioni in azzurro, Gigio non ha offerto le giuste sicurezze anche con la maglia dei parigini e alcuni suoi errori sono risultati decisivi per l’eliminazione del PSG dalla Champions League. A volte è stata messa in discussione anche la sua titolarità e, in generale, la sua crescita pare essersi fermata dopo l’addio al Milan.

Donnarumma, il grave scontro con Singo

Ora, a pochi giorni dal Natale, nel match di cartello del campionato francese tra Monaco, secondo in classifica, e Paris Saint Germain, primo, disputatosi mercoledì 18 dicembre, Donnarumma ha rischiato davvero grosso. Durante il primo tempo della partita, infatti, Gigio è stato colpito in pieno viso dal terzino del Monaco Wilfred Singo, con una violenta tacchettata.

Donnarumma è stato costretto a fermarsi a causa di un trauma facciale ed è stato prontamente medicato con l’applicazione di dieci graffette lungo la guancia destra. Il portiere ex Milan tuttavia non ha nascosto la furia nei confronti dell’arbitro François Letexier, reo di non aver ammonito il terzino dei monegaschi.

Francia, le proteste contro l’arbitro di Monaco-Psg

In Francia non sono mancate le proteste, come quelle del portiere del Lille Lucas Chevalier che sui social ha postato l’immagine dello scontro fra Donnarumma e Singo chiedendo spiegazioni a Letexier sull’arbitraggio. Nel frattempo il giocatore del Monaco si è scusato con l’avversario giustificando il gesto come non volontario.

Come riportato da un comunicato stampa del Paris Saint Germain, intanto, Donnarumma si è sottoposto a nuovi esami nella giornata di giovedì 19 dicembre, prima di proseguire il percorso di riabilitazione in vista della Supercoppa di Francia, in programma a Doha il prossimo 5 gennaio nuovamente contro il Monaco.