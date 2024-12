Una tragedia ha colpito la Serie A: il club in lutto | Una famiglia distrutta

Il club è in lutto per la scomparsa di una figura importante per tutta Italia, se ne va all’improvviso, la famiglia è distrutta

Ci sono scomparse che colpiscono diversi ambiti della società e questo è uno di questi. Nel corso della sua vita questa importante figura per l’Italia si è dedicata all’arte e alla cultura ma il legame è stato forte anche con un club di calcio che ne piange la morte, avvenuta nelle scorse ore. Si è arresa a una lunga malattia.

Ha esordito come attrice di prosa in Sei personaggi in cerca di autore di Luigi Pirandello, con la regia di Paolo Giuranna, per poi passare alla Compagnia dei Quattro del regista Franco Enriquez.

In televisione incontrerà l’amore della sua vita, con cui intraprenderà anche un sodalizio professionale, debuttando al sistina con la commedia musicale Alleluja brava gente, che vedeva nel cast anche Gigi Proietti. Ha continuato a recitare sul palcoscenico e in tv è apparsa in fiction molto amate come Il maresciallo Rocca e Don Matteo.

A dare la notizia della morte è il figlio Cesare sul proprio profilo Facebook: “Con il cuore colmo di dolore, devo annunciare la scomparsa della mia amatissima mamma. Per molti è stata un’attrice straordinaria, una figura di spicco del teatro e della televisione italiana. Per me, è stata semplicemente la mia mamma, un faro di amore, forza e saggezza“.

L’annuncio doloroso della sua scomparsa

Il figlio prosegue con questo messaggio di cordoglio: “La sua vita è stata dedicata all’arte, alla cultura e alla famiglia. Con il suo talento, la sua passione e la sua eleganza, ha lasciato un segno profondo nel mondo dello spettacolo italiano e nel cuore di chi l’ha conosciuta“.

Non solo sul lavoro ma anche in famiglia è stata esemplare: “Ma oltre al palcoscenico, la sua grandezza era nell’animo: una donna forte, generosa, capace di dare amore incondizionato e di affrontare la vita con un sorriso che nessuno potrà dimenticare“.

La società è in lutto per la sua morte

A lasciarci è Giuditta Saltarini, vedova dell’attore Renato Rascel. A ricordarla è anche la squadra di calcio della Roma, sua città di nascita.

Il club giallorosso ha così scritto: “L’AS Roma piange la scomparsa di Giuditta Saltarini, inseparabile compagna di vita dell’indimenticato Renato Rascel. Il nostro pensiero va al figlio Cesare e ai familiari tutti di Giuditta in questo momento di dolore“.