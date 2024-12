Addio immediato al club: il calciatore ha deciso | Non si torna indietro

Un famoso calciatore del nostro campionato sembra destinato a cambiare squadra nella sessione invernale di mercato.

Siamo ormai a pochi giorni dall’apertura della sessione invernale di calciomercato e per gennaio si annunciano alcuni colpi importanti che riguardano squadre di Serie A che devono necessariamente rinforzarsi se vogliono cercare, almeno di lottare, per raggiungere i rispettivi obiettivi stagionali.

Nonostante in estate sono state sicuramente due tra le squadre più attive sul mercato, due tra quelle che hanno speso e cambiato di più rispetto alle altre, sembrano essere ancora Juventus e Roma le protagoniste della sessione invernale che è alle porte.

Ma, se la Juventus agirà soprattutto in entrata, diverso è il discorso della Roma che ha già attraversato mille tempeste in questo inizio di stagione. Due cambi in panchina, con tre allenatore diversi che si sono avvicendati al timone, varie contestazioni da parte della tifoseria e, in generale, una società che non è per nulla contenta del rendimento della squadra ed in particolare di alcuni calciatori.

Ecco perché, quindi, al netto di alcuni acquisti che dovranno sicuramente arrivare nella Capitale, si parla soprattutto di un esterno destro a tutta fascia, di un difensore e di un attaccante che possa fungere da vice Dovbyk, potrebbero esserci anche diverse cessioni in casa giallorossa.

Mercato, ecco chi potrebbe lasciare subito la Roma

Tra gennaio e giugno, quindi, si prospetta una vera e propria rivoluzione in casa Roma. Molti elementi della rosa, però, potrebbero essere ceduti già nel prossimo mese di gennaio. Quasi sicuro di salutare è Nicola Zalewski che ha un contratto in scadenza a giugno e non è più un titolare, mentre Hermoso medita di tornare subito in Spagna.

I giovani Dahl e Sangarè hanno bisogno di giocare e potrebbero andare in prestito, così come Enzo Le Fée, nonostante i 23 milioni di euro spesi in estate. Shomurodov, invece, è destinato a lasciare Trigoria per far spazio a un altro vice Dovbyk, mentre Baldanzi continua a non giocare praticamente mai e medita di provare un’altra esperienza.

Mercato, De Sciglio verso il prestito al Palermo

Poi c’è Dybala. Per l’argentino si avvicina il rinnovo automatico fino al 2026, ma la Roma non vuole più pagare quelle cifre di stipendio e, quindi, potrebbe pure pensare di venderlo già a gennaio per evitare problemi. Mattia De Sciglio, ex compagno di Paulo alla Juventus, è un altro dei calciatori che cambieranno maglia a gennaio.

Attualmente in prestito all’Empoli, via Juventus che ne detiene il cartellino fino a giugno 2025, l’ex terzino del Milan potrebbe risolvere anticipatamente il suo rapporto con i toscani e passare al Palermo in Serie B. I siciliani avrebbero già ottenuto il benestare per portare De Sciglio in Sicilia, ma anche quello dello stesso calciatore che avrebbe l’opportunità, così, di ritrovare spazio e forma.