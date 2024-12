Dal Milan alla Juventus: colpo da oltre 50 milioni | Tradimento rossonero

Un altro tradimento per i tifosi rossoneri che già nel recente passato hanno dovuto subire quelli di Calhanoglu e Donnarumma.

Mancano ormai pochi giorni all’inizio della sessione invernale di calciomercato che coincide con l’arrivo del nuovo anno e l’inizio di gennaio 2025. Ci sono alcuni dirigenti e alcune squadre che dovranno obbligatoriamente cercare di rinforzarsi, mentre per altri non sarà così importante.

Come ogni mercato invernale che si rispetti, inoltre, verranno perfezionate molte operazioni in prestito, secco o con diritto/obbligo di riscatto, e gireranno pochi soldi, al netto di qualche colpo sporadico, così come è avvenuto qualche anno fa in casa Chelsea.

Due delle squadre italiane che sembrano intenzionate a rinforzarsi sul mercato, per ovviare ad evidenti problemi di una rosa un po’ troppo corta, anche a causa degli infortuni, sono Juventus e Milan. Soprattutto i bianconeri, dopo esserlo stati già in estate, dovrebbero essere ancora una volta i protagonisti di quest’altra sessione di calciomercato.

Giuntoli ha più volte ammesso che a Torino arriverà un nuovo difensore che dovrà cercare di coprire l’enorme buco lasciato dagli infortuni seri occorsi a Cabal, ma soprattutto a Bremer. Bisognerà capire, poi, invece, se ci sarà spazio anche per un’operazione che possa rinforzare l’attacco. Dusan Vlahovic è tornato a segnare ed essere decisivo, ma continua a mancare un suo vice e Milik non sembra dare le giuste garanzie fisiche.

Juve e Milan, le prospettive sul mercato di gennaio

Potrebbero essere quindi un paio i colpi che la Juventus metterà a segno nel mercato di gennaio. I bianconeri, soprattutto se non dovesse uscire alcun giocatore dell’attuale rosa a disposizione di Thiago Motta, non dovrebbero fare operazioni in entrata per quel che riguarda la mediana.

Centrocampista, invece, che serve assolutamente al Milan di Paulo Fonseca, I rossoneri continuano a giocare con Reijnders e Fofana, che sono e saranno i titolari indiscussi della mediana, ma tra infortuni e calciatori che non si stanno rivelando all’altezza, non hanno praticamente alternative nel ruolo. Ecco che, quindi, è molto probabile l’arrivo di un calciatore in mediana.

Tonali, forte il pressing della Juve

Nei giorni scorsi, a proposito di centrocampisti, si è parlato dell’interesse concreto della Juventus per un ex calciatore del Milan. Si tratta di Sandro Tonali, uno degli idoli della tifoseria milanista, che è tornato a giocare in questa stagione dopo la squalifica per doping e ha ricominciato ad essere padrone del centrocampo, compreso quello della Nazionale italiana, come solo lui sa fare.

Tonali, però, secondo alcune indiscrezioni, non sarebbe contento della sua situazione al Newcastle e starebbe pensando ad un ritorno in Italia. Anche per queste ragioni, Cristiano Giuntoli sta facendo dei sondaggi per cercare di riportare la mezzala ex Brescia nel nostro Paese, ma l’operazione difficilmente si farà a gennaio. A giugno, invece, potrebbe entrare nel vivo, con i tifosi del Milan che si troverebbero di fronte all’ennesimo tradimento di mercato.