Da voi panchinari fissi, da noi titolari indiscussi | Giuntoli lo rifà e porta a Torino anche lui: altro scippo a Fonseca

Dopo Kalulu, Giuntoli bussa di nuovo alla porta del Milan e porta alla Juventus un altro elemento poco considerato da Fonseca. Affare fatto.

Messa in archivio la bella e sonora vittoria interna ottenuta in Coppa Italia contro il Cagliari martedì sera, la Juventus di Thiago Motta si prepara a far visita al Monza di Alessandro Nesta in occasione del match pre-natalizio valevole per la 17esima giornata di campionato in Serie A.

Match, quello in programma all’U-Power Stadium domenica alle 20.45, al quale i bianconeri arrivano con il chiaro scopo di tornare ad assaporare il piacevole gusto di un successo che in campionato manca ormai dal 2-0 interno rifilato al Torino di Paolo Vanoli nel derby della Mole dello scorso 9 novembre.

Dopo l’affermazione contro i granata di quasi due mesi fa, la Vecchia Signora ha infatti inanellato, considerando solo le gare di Serie A, una striscia di quattro pareggi di fila, dei quali, due, ottenuti contro Lecce e Venezia, attualmente invischiate nella lotta per non retrocedere in Serie B.

Due nulla di fatto, quelli rimediati contro salentini e lagunari, che hanno fatto ovviamente storcere e non poco il naso a tifosi e addetti ai lavori piemontesi, che se da un lato giustamente felici per le affermazioni conquistate in Champions League e Coppa Italia rispettivamente contro Manchester City e Cagliari, dall’altro hanno fatto più volte capire di avere ormai esaurito la pazienza dinanzi ai troppi pareggi (dieci in 16 gare giocate fin qui) ottenuti da Vlahovic e compagni. La Juve ha sicuramente tutte le carte in regola per risalire la classifica, ma occorre una scossa e occorre subito.

Alla Juve serve almeno un altro centrale: Giuntoli al lavoro in vista di gennaio

Costretta a fare a meno di Bremer e Cabal, i cui rientri in campo sono purtroppo ancora molto lontani, la Juventus del direttore sportivo, Cristiano Giuntoli, ha già annotato sul proprio taccuino alcuni nomi per la difesa che potrebbero far molto comodo a Thiago Motta nella seconda parte di stagione.

Con i soli Gatti, Kalulu e Danilo a disposizione nel ruolo di difensore centrale, il dirigente bianconero ex Napoli ha infatti la necessità di rinfoltire innanzitutto il reparto arretrato del gruppo piemontese che, chiamato a risalire la china in Serie A e ad andare quanto più avanti possibile in Champions League e Coppa Italia, non dimenticando ovviamente la Supercoppa Italiana, avrà bisogno di almeno un altro rinforzo che possa garantire al tecnico ex Bologna maggiori margini di manovra.

Juventus, altro affare col Milan in vista: dopo Kalulu, Giuntoli tenta anche il colpo Tomori

Chiamata, come detto, a rinforzare il proprio reparto difensivo con almeno un altro centrale che possa garantire a Thiago Motta una maggiore fluidità nelle rotazioni, la Juventus potrebbe presto bussare nuovamente alla porta del Milan per un difensore che, ora come ora, non sembra essere tenuto particolarmente in considerazione da Paulo Fonseca.

Un difensore, rispondente al nome di Fikayo Tomori, il quale, schierato fin qui complessivamente in appena 14 partite dal tecnico portoghese ex Lille e Roma, avrebbe fatto comprendere di non gradire più l’ambiente rossonero. Stando a quanto riportato da Tuttosport, Giuntoli starebbe seriamente valutando la possibilità di fare un tentativo per lui già a gennaio: lo scopo e la speranza, certamente non velati, sono quelli di dare nuova vita a un giocatore che, esattamente come Kalulu, potrebbe rinascere all’ombra bianconera della Mole.