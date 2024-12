Ennesimo infortunio in casa Juventus: lungo stop per il calciatore | Thiago Motta perde i pezzi

Non c’è pace in casa Juventus, un altro titolare è costretto a fermarsi per infortunio, rientrerà il prossimo anno

La Juventus cerca una continuità di vittorie che sta mancando in campionato. I bianconeri sono l’unica squadra ancora imbattuta in Serie A ma i pareggi di troppo stanno incidendo sulla lotta Scudetto, già distante. Per rientrare in corsa servirà anche recuperare gli uomini a disposizione, con la dirigenza che è al lavoro per rinfoltire l’organico con qualche tassello nella finestra di mercato di gennaio.

Dopo due mesi è tornato in campo Nico Gonzalez, tra gli acquisti più onerosi della scorsa estate e pronto a dare il suo contributo in fase offensivo, fornendo palloni preziosi a Dusan Vlahovic e siglando reti decisive.

Dovrebbe mancare poco anche l’atteso rientro di Milik, l’unica alternativa in rosa al centravanti serbo che è stato costretto a fare gli straordinari in questa prima metà di stagione.

Non sono al massimo della condizione fisica Douglas Luiz, che non ha ancora convinto dal momento del suo approdo alla Continassa, e Cambiaso, tra i migliori sulla fascia, in grado di unire contenimento e spinta.

Un altro infortunio colpisce la Juventus, è emergenza totale per i bianconeri

In difesa Thiago Motta dovrà fare a meno di Gleison Bremer e di Juan Cabal per tutto il proseguo della stagione a causa della rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro.

Nel match vinto contro il Cagliari in Coppa Italia e che ha consentito ai bianconeri di accedere ai quarti di finale della competizione, di cui sono campioni in carica, è stato costretto a uscire dal campo un altro giocatore.

Il pupillo di Motta è costretto a correre in infermeria, i tempi di recupero

Lui è Timothy Weah che ha riportato la lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia destra, un problema fisico per cui recuperà non prima di gennaio. Il rischio è che non possa seguire i compagni in Arabia per la Supercoppa Italiana, con la semifinale prevista per il 3 contro il Milan.

Potrebbe pesare la sua assenza anche nell’ultima partita del 2024, domenica 29 dicembre quando a Torino la Vecchia Signora ospiterà la Fiorentina per uno scontro diretto caratterizzato da una spiccata rivalità tra le due tifoserie. Una sfida che vedrà di fronte diversi ex, con Moise Kean al centro dell’attacco dei toscani e Dusan Vlahovic di quello dei bianconeri.