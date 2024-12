Ci lascia a soli 17 anni: era una promessa del calcio italiano | Il tragico incidente ha spezzato la sua vita

Ancora un lutto nel mondo del calcio nostrano. Un giovanissimo atleta ha perso la vita in una maniera drammatica.

Il 2024 è ormai agli sgoccioli, ma ancora un lutto colpisce lo sport. Una tragedia che ha lasciato tutti senza parole e che continua a generare sgomento tra chi ha dovuto subire una perdita di una persona giovanissima così cara, stimata e conosciuta.

Dopo quelli registrati nelle settimane e nei mesi scorsi, quindi, ancora una tragedia ha colpito il calcio, al termine di un’annata che purtroppo resterà per sempre impressa nei nostri cuori per la grave perdita di alcuni pezzi di storia dello sport più amato e seguito dagli italiani.

E, così, ci si ritrova a piangere la morte di un calciatore in erba, giovanissimo, che stava nel pieno degli arbori di un sogno che stava per diventare sempre più realtà, giorno dopo giorno, partita dopo partita, consapevolezza dopo consapevolezza.

In questo 2024 che ha visto già la scomparsa di tre figure fondamentali della storia del calcio italiano, ancora quindi un lutto difficile da digerire. Soprattutto, come già detto, per l’età giovanissima del calciatore che ha perso la vita in circostanze tragiche, ma purtroppo sempre più diffuse.

Lutti nel mondo del calcio, ecco i più dolorosi del 2024

Questo 2024 si era aperto, dal punto di vista dei lutti calcistici, con la morte di Gigi Riva che ci lasciava a gennaio dopo una lotta coraggiosa contro un male che non gli ha dato scampo. L’Italia, ma soprattutto Cagliari e la Sardegna, non erano ancora pronti per salutare un mito d’altri tempi, quello che è stato senza ombra di dubbio il più forte attaccante italiano di sempre.

Dopo qualche mese, poi, abbiamo dovuto salutare per sempre anche Sven-Goran Eriksson, uno degli allenatori più amati, soprattutto dai tifosi di Sampdoria e Lazio che si è dovuto arrendere ad una malattia che non gli ha dato scampo. Stesso motivo per cui, infine, nel mese di ottobre, abbiamo dovuto sopportare, con estrema malinconia, la morte di Totò Schillaci, l’eroe delle Notti Magiche di Italia ’90.

Lutto nel mondo del calcio, addio ad un ragazzo di 17 anni

Nelle ore scorse, invece, è stato strappato alla vita Aniol Llach, giovanissimo calciatore di soli 17 anni che giocava nelle giovanili spagnole dell’UE Olot. Il ragazzo è scomparso a seguito di un incidente stradale estremamente tragico e fatale.

Llach era in sella alla propria moto quando, per circostanze ancora da chiarire, ne ha perso il controllo nelle strade della sua città natale, Les Planes d’Hostoles. La società di calcio in cui militava ha deciso di interrompere tutte le proprie attività sportive.