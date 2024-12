Grazie di tutto e addio: scippo da 45 milioni | L’Inter costretta a lasciarlo andare

Uno dei tanti gioielli a disposizione di Simone Inzaghi sembra essere corteggiato da importanti club europei.

Ancora una volta il mercato estivo dell’Inter, nonostante le varie vicissitudini finanziarie che sono capitate in capo al club nel corso di questi ultimi anni, sembra essere stato intelligente, ma soprattutto permette ai nerazzurri di essere ancora la squadra con la rosa più forte, esperta e dominante d’Italia.

Il 6-0 inflitto alla Lazio, in una sfida che si preannunciava importantissima per gli equilibri in testa alla classifica e nella lotta Scudetto, ha manifestato tutta la grandezza e la forza prorompente della squadra che ha stampato già il Tricolore sul petto e sulle maglie e di certo non intende scucirselo così a cuor leggero.

Molto del merito di questa competitività sempre crescente dell’Inter, soprattutto dopo l’addio di Antonio Conte nell’estate del 2021 che sembrava chiudere il dominio nerazzurro in Italia, va proprio all’allenatore che ha sostituito il tecnico leccese sulla panchina interista e che, anno dopo anno, si è migliorato sempre più, ha imparato dai propri errori ed ora sembra essere l’uomo in più del club.

Simone Inzaghi, quindi, è certamente uno degli artefici principali della corazzata Inter, ma non si può certo dimenticare il lavoro svolto dalla dirigenza, con Beppe Marotta, ora Presidente, e Piero Ausilio, direttore sportivo, che non hanno praticamente quasi mai sbagliato una mossa e hanno costruito una grande squadra, anno dopo anno, seppur con pochissimo denaro a disposizione.

Inter, Bisseck sempre più importante per Inzaghi

E, se l’ultimo mercato estivo ha portato soltanto gli innesti di Mehdi Taremi, Josep Martinez e Piotr Zielinski, essenzialmente alternative ai titolari che però hanno allungato la rosa e, nel caso dell’iraniano e del polacco si stanno rivelando importanti nelle rotazioni tra Champions e Campionato, sono stati soprattutto i precedenti ad essersi rivelati vincenti nel vero senso della parola.

Fondamentali nel costruire l’attuale rosa, poi, sono stati i colpi a parametro zero o quei calciatori pagati pochissimo che hanno più che triplicato il proprio valore con la maglia nerazzurra. Nell’estate 2023, per esempio, passò un po’ sotto traccia l’arrivo, per circa 8 milioni di euro, del difensore tedesco, Yann Bisseck che, dopo una prima stagione di apprendistato, sta dimostrando tutta la sua forza e importanza in questa Inter.

Mercato, Bisseck nel mirino di West Ham e Tottenham

Il ragazzo, che sta facendo della sua duttilità (gioca in tutti e tre i ruoli della difesa senza problemi) la sua forza, sta crescendo sempre più e ormai è diventata una pedina fondamentale nello scacchiere tattico di Simona Inzaghi. E, così, partita dopo partita, su Bisseck si stanno concentrando anche le attenzioni di altri top club europei.

Secondo alcune indiscrezioni di calciomercato, infatti, il tedesco sarebbe finito nel mirino di Tottenham e West Ham che sarebbero disposti a mettere sul piatto una cifra pari a 35 milioni di sterline (circa 42 milioni di euro) per assicurarsi il calciatore. Difficile che l’Inter, che a breve dovrà rinnovare la sua difesa, possa però farselo sfuggire.