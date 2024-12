Rottura totale tra società e calciatore: sarà addio immediato | Ecco la sua destinazione

Ancora un colpo di scena con la sessione invernale di mercato che si avvicina e l’ipotesi di alcune cessioni eccellenti.

Mancano ormai pochissimi giorni all’apertura della sessione invernale di calciomercato, che avverrà in concomitanza con l’arrivo del nuovo anno, e la maggior parte delle squadre europee sono pronte a perfezionare alcuni movimenti che potrebbero fare la differenza da qui a fine stagione.

In Italia ci sono diverse squadre da cui ci si aspetta qualcosa di importante, soprattutto per quel che riguarda i movimenti in entrata e gli acquisti. I dirigenti italiani sanno che coprire i buchi della propria rosa, o semplicemente rinforzarla, potrebbe risultare decisivo per il raggiungimento degli obiettivi stagionali.

E, così, ci si aspetta qualcosa di importante da Milan, Lazio e Fiorentina a centrocampo, dalla Juventus in difesa e in attacco, dal Napoli per quel che riguarda la retroguardia e dalla Roma in quasi tutti i ruoli. Il mercato dei giallorossi, infatti, si preannuncia il più movimentato e per certi versi rivoluzionario di tutti.

In casa giallorossa, quasi sicuramente, arriveranno un difensore, che sappia giocare sia da centrale che da braccetto nella difesa a tre, un esterno destro impiegabile a tutta fascia, e un attaccante che possa fungere da vice Dovbyk. Allo stesso modo, però, ci si aspetta di vedere movimenti importanti anche in uscita.

Roma, possibile il clamoroso addio di Dybala

Quasi certo della cessione è Nicola Zalewski, che ha un contratto in scadenza a giugno 2025, mentre potrebbero andare a giocare in prestito i vari Sangaré, Dahl e Le Fee, nonostante i 23 milioni pagati in estate per il suo acquisto. Incerto è invece il futuro di Paredes, che potrebbe anche tornare in Argentina già a gennaio, ma soprattutto di Paulo Dybala.

Per l’argentino manca poco al rinnovo automatico del contratto fino al 2026, ma il suo ingaggio è diventato davvero pesante per le casse della società giallorossa che vorrebbe ridiscuterne, a ribasso, i termini economici. Se questo non sarà possibile, però, non è esclusa una cessione del calciatore già a gennaio, magari con la pista araba che ritornerebbe in auge.

Mercato Roma, offerto un biennale a Ziyech

Nelle ultime ore si è parlato anche di un possibile interesse del Galatasaray per Dybala, con la colonia di ex stelle della nostra Serie A che andrebbe ad aumentare a livello numerico e di qualità. Sempre da Istanbul, però, potrebbe arrivare anche un nuovo rinforzo per la Roma di Claudio Ranieri. A fare il percorso inverso rispetto al fantasista ex Juventus, infatti, sarebbe il marocchino Hakim Ziyech.

Il talentuosissimo fantasista, dopo un Mondiale in Qatar da protagonista assoluto, non sta vivendo periodi di forma smagliante al Galatasaray e potrebbe decidere di cambiare aria. La Roma è alla finestra e tornerebbe alla carica per Ziyech. Secondo alcuni esperti di mercato, inoltre, la società giallorossa ha già formulato un’offerta da 4.5 milioni di euro l’anno per due stagioni al calciatore, che ora deve solo decidere il da farsi.