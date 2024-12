La nazionale piange la sua scomparsa: l’Italia intera in lutto | Si è consumata una tragedia

Tutta Italia è in lutto per la morte che riguarda un ex stella dello sport del nostro Paese, il cordoglio del figlio

Nelle ultime ore è stata comunicata una scomparsa che tocca tutto il mondo dello sport italiano. Un addio che fa piangere il cuore e che porta alla mente dei ricordi indelebili per un club a cui si è legato in modo indissolubile anche negli ultimi anni.

Colleghi si sono uniti al lutto esprimendo messaggi di cordoglio per una morte che getta nello sconforto un’intera comunità che si stringe attorno alla famiglia che deve digerire una perdita improvvisa.

Nato nei Caraibi, è stato un sassofonista di grande livello, una passione che ha trasmesso al figlio, a cui lo legava un rapporto speciale, e che lo ha sempre incoraggiato a intraprendere la propria carriera da sportivo professionista nel mondo del basket, senza dimenticare la musica.

Da tempo viveva in Romagna, dopo una vita che lo aveva portato a girare il Mondo grazie al proprio talento e passione per lo strumento grazie al quale era in grado di emozionare il pubblico.

Una figura importante se ne va per sempre, il club ne piange la scomparsa

Lui è Carlton Senior, padre dell’ex stella della Nazionale italiana di basket Carlton Myers, ex giocatore del Rinascita Basket Rimini che ha scritto: “Il club si stringe attorno al dolore di Carlton Myers, e di tutta la famiglia, per la scomparsa di papà Carlton Senior. Sentite condoglianze. Rip papà Carlton“.

All’età di nove anni, dopo la separazione dei genitori, Carlton si è trasferito in Italia, dove ha iniziato un’ulteriore e significativa fase della sua vita. La figura paterna, nonostante le difficoltà iniziali, è rimasta un punto di riferimento, con un legame che è cresciuto nel corso degli anni.

Il dispiacere per la sua morte coinvolge tanti appassionati

La notizia della morte di Carlton Myers Senior ha suscitato un forte cordoglio, non solo tra i familiari e gli amici più stretti, ma anche tra tutti gli appassionati di pallacanestro e coloro che conoscevano la famiglia Myers.

Carlton Myers, oltre al basket, aveva praticato da ragazzo sport come calcio, karate e cricket, dimostrando una versatilità straordinaria, trasmessa dal padre che lo ha sempre spronato a coltivare le proprie passioni e a trasformarle in un mestiere.