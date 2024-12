Theo Hernandez fatto fuori: Fonseca ha deciso | La fascia ha un nuovo padrone

Theo Hernandez è sempre meno centrale nel progetto tecnico del Milan, Fonseca lo spedisce di nuovo in panchina, la fascia ha un nuovo leader

Theo Hernandez sta vivendo il periodo più difficile della sua parentesi milanista, iniziata nel 2019. Durante la gestione targata Stefano Pioli, il terzino è stato un titolare inamovibile, grazie a un rendimento costante e una certa propensione offensiva, con una corsa e un dinamismo che l’hanno tra i migliori interpreti a livello europeo nel suo ruolo.

Le gerarchie sono cambiate da quest’estate, da quando Paulo Fonseca è diventato il nuovo mister dei rossoneri. Il tecnico portoghese ha deciso di non guardare in faccia nessuno e di premiare solo chi si impegnasse in allenamento.

Non ha apprezzato l’atteggiamento indisponente di alcuni giocatori chiave, spesso assenti nel corso della partita, come Rafael Leao che ha spedito in panchina per diverse partite. Il fuoriclasse lusitano è rientrato, dimostrando di avere imparato la lezione, con un rendimento che è migliorato.

L’allenatore sta cercando di utilizzare lo stesso trattamento con l’esterno francese che non è entrato in campo nel match pareggiato a San Siro contro il Genoa e che è subentrato nella trasferta di Verona, vinta grazie alla rete di Reijnders.

Per il talento francese è un momento da dimenticare

Theo Hernandez che è scosso anche da una vicenda extra sportiva che lo coinvolge e che riguarda la presunta violenza commessa nei confronti di una ragazza in un noto locale del capoluogo lombardo che potrebbe provocare delle conseguenze penali per lui.

Tornando al campo, Fonseca ha schierato dal primo minuto nelle ultime due gare Alejandro Jimenez, promosso dopo alcuni mesi con il Milan Futuro in Lega Pro. Il tecnico lo ha considerato pronto e gli sta dando una chance che sta cogliendo al massimo.

Theo Hernandez è sempre più lontano dal Milan, ecco chi prenderà il suo posto

Il classe 2005 ha le carte in regola per diventare il nuovo leader della fascia del Milan per il prossimo ciclo. In questo modo i rossoneri avrebbero trovato il degno sostituto di Theo senza dover intervenire sul mercato.

Scelte tecniche di Fonseca che aumentano le possibilità di vedere partire Hernandez la prossima estate. La dirigenza si augura di riuscire a racimolare una cifra consistente dalla cessione di uno dei suoi tesserati più talentuosi.