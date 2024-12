Dybala saluta la Roma: il Galatasaray fa sul serio | Offerto un top player ai giallorossi

Paulo Dybala può lasciare la Roma a gennaio, il Galatasaray è pronto a proporre uno scambio per convincere i giallorossi

Sembra passato tanto tempo da quando Paulo Dybala fu osannato dalla Curva Sud dell’Olimpico per la sua scelta di restare nella Capitale e di rifiutare una maxi offerta proveniente dall’Arabia e invece eravamo solo a fine agosto. Nei mesi successivi sono cambiate molte cose, con la situazione generale della squadra che non ha aiutato nel mantenere ottimi i rapporti tra i tifosi e il fuoriclasse argentino.

Qualche problema fisico e i cambi di allenatore hanno influito sul rendimento del giocatore che è tornato decisivo nel match vinto dai giallorossi contro il Parma, con un goal siglato dagli undici metri che ha sbloccato il risultato e un tocco sotto porta che ha chiuso la partita.

I buoni segnali che si sono registrati non sembrano incidere su quello che appare come un capitolo che sta per chiudersi quello tra Dybala e la Roma, con il top player che potrebbe andarsene già a gennaio.

Insistenti le voci che lo vedono vicino a un accordo con il Galatasaray che continuerebbe così a pescare in Italia, dopo aver ingaggiato negli ultimi anni vecchie conoscenze della serie A, da Dries Mertens a Mauro Icardi fino a Victor Osimhen.

Il Galatasaray propone uno scambio per convincere la Roma a cedere Dybala

Il club turco sarebbe intenzionato a proporre uno scambio, mettendo sul piatto il contratto di Ziyech, capitano del Marocco agli ultimi Mondiali giocati in Qatar, in cui la Nazionale africana è stata la rivelazione.

Il centrocampista offensivo, classe ’93, non sta trovando molto spazio e ha l’esperienza giusta per essere protagonista nella squadra allenata da Claudio Ranieri. Un profilo che potrebbe convincere Ghisolfi, date anche le sue motivazioni di tornare protagonista.

Le caratteristiche tecniche del possibile sostituto di Dybala

Ziyech è dotato di un’ottima tecnica e visione di gioco. Può giocare anche come ala destra, il suo piede forte è il sinistro benché sia in grado di segnare calciando anche con il destro, la sua precisione nel tirare gli consente di segnare anche da fuori area.

Specialista dei calci piazzati, è molto abile nel dribbling, ha fatto molto bene in Eredivisie, dove è cresciuto, esplodendo poi tra le fila dell’Ajax per poi trasferirsi anche in Premier League al Chelsea.