Dal Milan alla Juventus: colpaccio bianconero | Fonseca perde un top player

La Juventus bussa di nuovo alla porta del Milan, pronto un altro colpo in entrata dai rossoneri, Fonseca è costretto ad accettarlo

Juventus e Milan sono costrette a inseguire il quarto posto al termine del girone d’andata, con i bianconeri che sono più vicini anche grazie all’imbattibilità ancora conservata in campionato. Entrambe le squadre hanno perso energie fisiche e mentali nelle prime gare di Champions League, con la qualificazione agli ottavi ancora in discussione e che potrebbe avvenire solo tramite i playoff.

Gennaio sarà un mese decisivo anche sul fronte del mercato, con le due compagini che si affronteranno venerdì 3 in Arabia per la semifinale della Supercoppa Italiana. In quell’occasione le dirigenze potrebbero incontrarsi per parlare di una possibile trattativa.

Cristiano Giuntoli ha rinforzato la retroguardia della Juventus ingaggiando Pierre Kalulu, in prestito con diritto di riscatto fissato a 15 milioni. Arrivato alla Continassa per sostituire il partente Daniele Rugani, si è dimostrato affidabile e sicuro.

Un’operazione che si è rivelata azzeccata e che il ds dei bianconeri vorrebbe replicare, con un altro difensore che interessa e che andrebbe a prendere il posto di Gleison Bremer, costretto a stare fuori i prossimi mesi per la rottura del legamento crociato.

Ha maturato una certa esperienza in Italia e può tornare protagonista a Torino

Lui è Tomori che ha perso il posto da titolare con Fonseca. La Juventus vorrebbe ingaggiarlo in questa finestra invernale, proponendo la stessa formula del prestito, stavolta con obbligo di riscatto.

I rossoneri sono disposti a farlo partire solo di fronte a una cifra intorno ai 30 milioni di euro, stando a quanto riporta nelle ultime ore Sport Mediaset.

La situazione della difesa dei bianconeri, dal Milan arriva il sostituto di Bremer

Difesa della Juventus che sta reggendo bene, con Di Gregorio affidabile tra i pali e il reparto che sta dando delle risposte positive. Thiago Motta sa quanto sia importante la tenuta della linea difensiva per riuscire a inanellare un filotto di vittorie che consentirebbe alla squadra di tornare in lizza per lo scudetto, con la vetta distante nove lunghezze.

L’arrivo di un centrale d’esperienza come Tomori potrebbe rappresentare un ulteriore motivo per alzare l’asticella e lottare con maggiore convinzione per il vertice, consapevoli che la qualificazione in Champions sia un obiettivo minimo da non fallire.