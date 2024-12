Ribaltone Milan: Fonseca ce l’ha fatta | Nessuno ci avrebbe scommesso un euro

Contro ogni previsione Fonseca ha raggiunto il primo obiettivo della stagione, i tifosi del Milan ora hanno fiducia in lui

Paulo Fonseca è diventato a luglio il nuovo allenatore del Milan. La sua è stata un’eredità pesante, lasciata da Pioli che nei cinque anni precedenti ha avuto il merito di rilanciare al vertice sia in Italia che in Europa i rossoneri, con uno scudetto e una semifinale di Champions League. Lo scorso campionato era stato concluso al secondo posto e le aspettative della piazza erano quelle di lottare di nuovo per il titolo.

Aspettative che sono state subito ridimensionate dopo un inizio disastroso, con una serie di risultati negativi e una linea difensiva che era troppo fragile. Il tecnico portoghese era a un passo dall’esonero ma ha saputo mantenere il posto vincendo il derby con degli accorgimenti tattici azzeccati e molto coraggio nelle sue scelte.

Da quel momento il rendimento è migliorato, anche se manca ancora una certa continuità di prestazioni. I tifosi sono dalla sua parte anche nel voler spronare alcuni uomini chiave dell’organico a mettersi maggiormente a disposizione dei compagni di squadra.

La società appoggia il suo operato e confida che il girone di ritorno possa riportare in lizza per il quarto posto il club che è ancora in corsa per la qualificazione diretta agli ottavi di finale di Champions, dopo quattro vittorie di fila, tra cui quella sul campo dei campioni in carica del Real Madrid.

Un Milan che deve risalire in classifica, l’ottavo posto non soddisfa nessuno

L’ottimismo resta, anche se la curva ha contestato la dirigenza per l’eccessiva assenza in alcuni momenti delicati dell’ultimo periodo.

Il mercato di gennaio non dovrebbe rivoluzionare l’organico che spera di non subire degli infortuni e acquisire sempre maggiore fiducia nei propri mezzi, riuscendo a trovare un equilibrio tra la fase di costruzione del gioco e di non possesso.

Fonseca ha conquistato il primo traguardo della sua parentesi alla guida del Milan

Contro ogni previsione, Fonseca è riuscito a mangiare il panettone, arrivando così a Natale e al termine del girone d’andata.

Il suo esonero sembrava certo e ora ha le redini dello spogliatoio al punto da decidere di escludere per scelta tecnica anche giocatori del calibro di Rafael Leao e di Theo Hernandez, indirizzando di conseguenza le mosse di mercato della proprietà.