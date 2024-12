Ci lascia a soli 26 anni: tifosi in lacrime sugli spalti | Societá in lutto

Una giovane vita spezzata all’improvviso, tutta la comunità in lutto, la società si stringe al dolore della famiglia

Un’altra giovane vita è stata spezzata in un attimo. Il racconto di una morte che getta nello sconforto un’intera comunità che ne piange la scomparsa. Un addio che è sopraggiunto a causa di un camion lungo la A4 all’altezza di Noventa di Piave e che ha travolto la vittima. Al momento dello schianto era dietro al furgone della cooperativa Cosep di Padova, dove svolgeva un’attività di supporto a persone disagiate.

E così un gesto di solidarietà si è trasformato in una strage, quando la vettura, guidata da uno slovacco, ha centrato in pieno il furgoncino e per la 26enne non c’è stato niente da fare, inutili i soccorsi.

Il padre è un ex dirigente ai lavori pubblici del Comune di Rovigo e vecchia gloria della squadra di rugby rodigina tra gli anni Ottanta e Novanta. Il fratello è Matteo Moscardi, attuale tre quarti centro rossoblù. Al funerale ha partecipato anche il Rugby Rovigo Delta al completo.

La chiesa di San Bortolo, per accogliere il foltissimo pubblico che ha voluto salutarla, ha allestito un centinaio di sedie all’esterno e ha aperto il teatro parrocchiale che ha trasmesso il funerale su uno schermo.

Una morte improvvisa che coinvolge la palla ovale

A soli 26enne ci lascia dopo questo sfortunato incidente Chiara Moscardi, psicologa che era legata per questioni familiari al rinomato club di rugby, al secondo posto momentaneo in serie A.

Nel cuore del Veneto il rugby è uno sport molto seguito e rappresenta lo spirito battagliero dei cittadini della regione. Un movimento nazionale che è in crescita come testimoniano i recenti risultati conquistati dagli azzurri.

Un’Italia del rugby che è in un ottimo stato di forma

Un 2024 movimentato per il mondo della palla ovale, con il miglior Sei Nazioni di sempre da parte dell’Italia, l’inattesa sconfitta a Samoa e il riscatto contro il Giappone, la sonora sconfitta subita per mano dell’Argentina e l’Allianz Stadium di Torino sold out per spingere la squadra a giocarsela contro gli All Blacks.

In queste ore di lutto cittadino, Rovigo si stringe attorno alla famiglia Moscardi e si prepara per rendere omaggio alla giovane Chiara, dedicandole l’eventuale scudetto.