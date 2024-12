Deve lasciare subito la capitale: Ranieri fa saltare un’altra testa | Per lui non c’è più spazio

Ranieri è stato chiaro con il giocatore, non è più centrale nel progetto dei giallorossi, il mister preferisce un altro profilo, cessione in vista

In questa finestra invernale di calciomercato che sta per aprirsi sarà protagonista la Roma. Non può che essere altrimenti data l’attuale posizione in classifica e il caos societario e sportivo che si è verificato nei primi mesi di questa stagione, con due cambi di allenatori e un clima teso che ha inficiato sui risultati dei giallorossi.

Claudio Ranieri sta cercando di portare un po’ di serenità all’interno dello spogliatoio, lavorando sulla mente dei giocatori e facendo delle scelte nette tra chi ritiene centrale nel progetto e chi può lasciare Trigoria.

Tra gli esuberi c’è, a sorpresa, anche capitan Lorenzo Pellegrini, relegato in panchina nelle ultime uscite dei capitolini.

Un momento buio per l’azzurro che in questa stagione è tra i più contestati dalla tifoseria e nella quale non ha messo a referto solo una rete e un assist, un bottino decisamente inferiore alle sue potenzialità e al suo trascorso a Trigoria.

Ha perso il posto da titolare e Ranieri apre alla sua cessione

Ma il trequartista non è l’unico sulla lista dei partenti. Con Daniele De Rossi era un titolare inamovibile il turco Celik che, anche a causa di un problema fisico, si è visto soffiare il posto dall’arabo Abdulhamid, in grado di garantire una spinta maggiore sulla fascia e di alternarsi con efficacia con Saelemaekers.

Le risposte date sono incoraggianti e Ranieri ha intenzione di perseguire la strada che ha intrapreso, premiando il terzino destro che è tra i più attivi anche durante gli allenamenti nel corso della settimana.

I movimenti di mercato della Roma che è chiamata a disputare un girone di ritorno di alto livello

Inoltre Nicolò Schira su X ha fatto sapere che tra le priorità del direttore sportivo Florent Ghisolfi ci sarebbe l’acquisto di un nuovo terzino, ulteriore segnale del fatto che Celik sia ufficialmente in uscita.

In attesa di capire in che modo la Roma cambierà faccia in seguito alle operazioni del prossimo mese, i tifosi si aspettano che la squadra possa avere una continuità di risultati che è mancata fino a questo momento.