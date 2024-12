Il calciatore ha chiesto la cessione: il tecnico perde un talento | La decisione è ufficiale

Il giocatore chiede più spazio, a gennaio può andare altrove, i tifosi non ci stanno e chiedono la sua permanenza

Mancano pochi giorni all’inizio della finestra invernale di mercato e quasi tutte le squadre di A stanno pensando a degli innesti per arrivare con maggiori soluzioni alla fase decisiva della stagione e al raggiungimento dei propri obiettivi. Infortuni, acquisti che hanno deluso le aspettative, cambiamenti tattici, ambientamenti più difficili del previsto sono i vari motivi che porteranno a delle cessioni, alcune delle quali inaspettate a inizio campionato.

Le grandi deluse di questo girone d’andata sono sicuramente il Milan e la Roma. I rossoneri devono ancora trovata una continuità di risultati tale da poter rientrare in zona Champions, con l’ottavo posto provvisorio che è ben distante dalle ambizioni del club.

Paulo Fonseca sembra avere in mano il gruppo, anche se deve gestire alcune situazioni delicate, ultima in ordine cronologico che riguarda Theo Hernandez, scalfito nelle gerarchie del mister portoghese dal giovane talento scuola Real Alejandro Jimenez.

A Roma la campagna acquisti dispendiosa dell’estate non ha portato gli effetti sperati, con la proprietà che si è trovata costretta a esonerare prima De Rossi e poi Juric, con lo spogliatoio attualmente affidato a Claudio Ranieri.

La società crede molto in lui ma non sta trovando spazio

Uno dei giocatori di maggiore qualità dell’organico dei giallorossi è Tommaso Baldanzi, arrivato lo scorso gennaio dall’Empoli per 15 milioni.

Un investimento importante che non è stato ripagato dalla crescita del giocatore che fa fatica a trovare il giusto minutaggio, chiuso da Dybala e dall’arrivo in estate di Matias Soulé.

Ha chiesto alla dirigenza di essere ceduto, vuole un posto da titolare

Per questo motivo il talentino dell’Under 21 azzurra, stando a quanto racconta La Repubblica, avrebbe chiesto, tramite il proprio agente, di essere ceduto in prestito. Ghisolfi ha ricevuto la sua proposta e sta valutando il da farsi.

Non dovrebbero mancare pretendenti dati i numeri del giovane, apprezzato anche per la sua duttilità. Può essere, infatti, schierato come esterno d’attacco, come trequartista e come seconda punta. Ha una velocità importante ed è dotato di un ottimo piede. I tifosi si augurano che possa restare e giocarsi le sue chance ma nel reparto offensivo dei capitolini c’è troppa concorrenza in questo momento.