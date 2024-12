Conte lo strappa alla Juventus: asse Napoli-Torino | Hanno già deciso il prezzo

Juventus e Napoli potrebbero essere protagonisti di un’operazione nel mercato di gennaio, Conte vuole il bianconero, stabilito già il costo

Antonio Conte si è subito preso il Napoli. Questo è quanto appare evidente guardando la classifica momentanea dei partenopei che sono tornati al vertice della classifica grazie alla tattica e alla grinta del nuovo allenatore che ha indirizzato con le proprie richieste la campagna di rafforzamento della squadra.

Un mercato che si prospetta importante anche nella sessione invernale, con De Laurentiis che è soddisfatto dell’operato del proprio tecnico e che sembra disposto a mettere di nuovo mano al portafoglio per puntellare l’organico in varie zone del campo.

I partenopei hanno intenzione di aprire un asse con la Juventus. In ballo c’è un possibile scambio che vedrebbe l’approdo in Campania di Danilo, chiesto per dare maggiori alternative alla coppia di centrali titolare composta da Alessandro Buongiorno e da Rrhamani.

A Torino andrebbe, invece, Giacomo Raspadori che non sta trovando spazio con gli azzurri e che avrebbe maggiori chance di minutaggio nel ruolo di vice Vlahovic, con caratteristiche che sono gradite a Motta che preferisce giocatori in grado di muoversi anche fuori dall’area di rigore.

Gli ottimi rapporti tra le dirigenze di Juventus e Napoli potrebbero facilitare la trattativa

Il direttore sportivo Giovanni Manna vorrebbe assicurarsi le prestazioni anche del giovane talento della Next Gen bianconero Hasa, attualmente in prestito al Lecce ma non considerato da Marco Giampaolo.

Inoltre, per rinforzare la mediana, piace molto Nicolò Fagioli che la Juventus sarebbe propensa a sacrificare per poi virare su un centrale difensivo che possa sostituire l’infortunato Gleison Bremer.

La Juventus ha già fatto fissato il prezzo, si chiude a quella cifra

L’azzurro è valutato 25 milioni, un costo importante ma che riguarda un profilo di indiscusso valore che non ha ancora trovato la giusta posizione con Thiago Motta e che i bianconeri non vedono più come imprescindibile.

Con questi innesti i partenopei potrebbero aumentare la propria competitività per lottare sino alla fine per il titolo. Conte, si sa, non si accontenta del secondo posto e sta cercando di trasmettere la propria mentalità vincente allo spogliatoio che sta rispondendo con prestazioni convincenti e con una compattezza che è alla base del ruolino di marcia in campionato.