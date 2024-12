Dybala ha scelto il suo futuro: ormai non si torna indietro | La Joya ritrova il sorriso

Dybala ha scelto cosa farà da gennaio in poi, i tifosi ne prendono atto, la dirigenza accetta la volontà del top player della Roma

Paulo Dybala ha trovato nella Roma una piazza che lo ha accolto a braccia aperte e che lo ha sostenuto a spada tratta negli ultimi anni. Lui ha provato a ricambiare con prestazioni di alto livello e con un rendimento che si è mantenuto costante, nonostante qualche problema fisico costante che lo attanaglia e che ha costretto i vari allenatori a dosarne le forze.

Il fuoriclasse argentino ha guidato i giallorossi a dei percorsi importanti in campo internazionale, con reti decisive per vincere la Conference e arrivare in fondo alle ultime due edizioni di Europa League.

Una dimostrazione d’amore che è avvenuta anche nei giorni finali del mercato di quest’estate, quando ha rifiutato una maxi offerta proveniente dall’Arabia e ha preferito restare nella Capitale, con la curva che ne ha elogiato la scelta di cuore.

I primi mesi di questa stagione non sono stati positivi, come per tutta la squadra, che si trova a metà classifica e con il quarto posto, obiettivo prefissato a inizio campionato, che è già troppo distante per poter ipotizzare una reale rimonta.

Dybala ha deciso il suo futuro, decisivo il confronto con Ranieri

Negli ultimi giorni si parla della sua possibile cessione al Galatasaray, con la capolista della Liga turca che lo ha messo nel mirino come sostituto dell’infortunato Mauro Icardi, costretto a un lungo stop a causa della rottura del legamento crociato.

Dybala sarebbe, però, propenso a continuare la propria avventura a Trigoria dato che si sente al centro del progetto di mister Ranieri che nutre profonda stima di Paulo, tanto da affermare, al momento della conferenza stampa di presentazione, quando è subentrato a Juric, di volerlo schierare a prescindere dal fatto se sia al massimo delle sue condizioni.

Dybala gode del sostegno del mister e della curva

Una fiducia che è stata ripagata nell’ultimo turno di campionato quando Dybala ha messo a segno una doppietta contro il Parma, sbloccando il risultato dagli undici metri e chiudendo la gara con un tocco sotto misura.

I tifosi sperano che il girone di ritorno sia nettamente superiore a livello di risultati per gettare le basi di un ciclo che dovrà partire la prossima estate.