“Per me due sono troppi”: terremoto Ferrari | Hamilton e Leclerc tremano

La Ferrari pensa già alla nuova stagione ma in scuderia i problemi sono già emersi, coinvolti i piloti Hamilton e Leclerc

La Ferrari inizia a pensare alla stagione 2025 dopo aver sfiorato un’insperata rimonta che sarebbe valsa la conquista del titolo costruttori di Formula Uno, sfumata nell’ultima corsa di Abu Dhabi, con il trionfo della Red Bull, trascinata da Max Verstappen che si è laureato di nuovo campione del Mondo.

La Rossa ripartirà con una sostanziale novità, la presenza del sette volte campione iridato Lewis Hamilton al posto di Sainz, mentre confermatissimo è Charles Leclerc che potrà godere di ancora più motivazioni con un compagno di scuderia del livello del britannico.

C’è chi ritiene che questa operazione, con la firma di un contratto biennale, non favorisca un ritorno ai vertici della scuderia di Maranello, in quanto Hamilton è nella fase discendente della carriera e vorrà primeggiare sul compagno monegasco.

Prima di tornare in pista, la Ferrari sarà impegnata in due eventi che daranno simbolicamente inizio alla rincorsa sui team rivali, con la volontà di ripartire con lo stesso slancio e grinta con cui è stato chiuso l’anno.

Un nuovo appuntamento per tutti i fan della Ferrari

Durante il pranzo di Natale, il dirigente sportivo Fred Vasseur ha annunciato la data di presentazione e dello shakedown della Ferrari, previsti per mercoledì 19 febbraio a Maranello, il giorno dopo il grande evento di apertura che vedrà protagonisti tutti e 10 i team.

L’ingegnere francese è intervenuto proprio in occasione del pranzo di Natale della Ferrari per alcune battute con i giornalisti, con alcune dichiarazioni che non hanno lasciato indifferenti i presenti.

Le parole che fanno discutere di Vasseur

Prima ha parlato di questa presentazione della nuova vettura: “Voglio che tutti si concentrino sulle prestazioni. Avremo l’evento di lancio del campionato e poi quello della vettura. Per me due sono già troppi. Voglio che ci si concentri sullo sviluppo e non sullo show“.

In seguito un commento sugli ultimi mesi e di come vede il futuro della scuderia: “Penso che l’approccio quest’anno sia stato molto buono. Anche quando a luglio abbiamo incontrato delle difficoltà, la reazione del team è stata molto buona. Non abbiamo mai incolpato qualcuno o un dipartimento ma abbiamo lavorato insieme per trovare soluzioni tra i diversi gruppi ed è andata sicuramente bene.”