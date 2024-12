Dopo l’infortunio finisce sotto i ferri: ennesima assenza in stagione | Si teme un lunghissimo stop

Dopo essere uscito dal campo per un infortunio è stato costretto ad operarsi, lungo stop per lui, il club è in emergenza

Mentre il girone d’andata sta per volgere al termine, tra gli elementi che vanno considerati della prima metà di questa Serie A vi è il numero elevato di infortuni, spesso anche di grave entità che stanno influendo sul rendimento di alcune squadre.

I motivi sono da rintracciare nel maggiore numero di partite in calendario, con ben otto squadre coinvolte nelle competizioni europee, e una preparazione estiva che è stata più sbrigativa a causa degli Europei e della Coppa America che hanno visto partecipare diversi tesserati.

Le Nazionali hanno influito con la fase finale del girone di Nations League e le prime qualificazioni ai Mondiali del 2026, con giocatori che sono stati chiamati a fare gli straordinari e a scendere in campo quasi sempre due volte a settimana.

Gli allenatori hanno cercato di tutelare la salute dei propri uomini a disposizione ma il turnover è stato insufficiente in alcuni casi, anche a causa della carenza di seconde linee dettate da infermerie che, nel frattempo, si riempivano.

La lista di infortunati aumenta di giorno in giorno in Serie A

Uno dei recenti stop riguarda un centravanti che è in prestito dalla Roma in una squadra che lotta per la salvezza e che ha stupito tutti con delle ottime prestazioni che le hanno consentito di affacciarsi sul lato sinistro della classifica.

Una società che è al top in Italia nella valorizzazione dei giovani e che sta investendo anche nella ristrutturazione del proprio stadio. Mantenere la categoria è la prerogativa per un progetto a lungo termine di crescita.

Il club non ha alternative in attacco, la coppia titolare dovrà fare il massimo

Durante una seduta di allenamento si è accasciato a terra Ola Solbakken, punta dell’Empoli, che ha riportato una lussazione alla spalla sinistra che lo ha costretto a un intervento chirurgico, già avvenuto, con il percorso riabilitativo che avrà inizio nei prossimi giorni.

I toscani sono in emergenza in attacco dato che starà fuori sino al termine della stagione anche Pellegri. Non è da escludere che la dirigenza debba intervenire sul mercato, ingaggiando un nuovo attaccante nella finestra di gennaio. Spetterà a Lorenzo Colombo e a Sebastiano Esposito, al momento, segnare le reti decisive.