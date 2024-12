Ciao Ciao Milan, Fonseca perde un top: Europa a rischio | Il club passa all’incasso

Il club rossonero, dopo una prima parte complicata di stagione, potrebbe anche perdere un suo top player nel prossimo mercato.

La prima parte di stagione del Milan, che sta per mettere in archivio almeno questo complicatissimo 2024, è stata davvero piena di problemi, delusioni e risultati negativi. Derby vinto contro l’Inter e successo in casa del Real Madrid a parte, infatti, i primi mesi stagionali dei rossoneri sono stati assolutamente da dimenticare.

In parallelo ai risultati in campo altalenanti, discontinui, ma soprattutto poco confortanti, specie in Serie A, sono arrivate anche le polemiche continue per le scelte della società, ma soprattutto le querelle che si sono create all’interno dello spogliatoio e dopo alcune dichiarazioni molto forti dell’allenatore.

Paulo Fonseca, infatti, dopo la decisione della società rossonera di puntare su di lui, molto contestata da quasi tutti i tifosi e da parecchi addetti ai lavori, in questi mesi non si è fatto mancare proprio nulla. Dalle dichiarazioni contro gli arbitri nel post sconfitta di Bergamo contro l’Atalanta a quelle contro una parte della squadra che, a suo dire, non si impegna abbastanza per vincere le partite.

Difficile pensare, soprattutto visto il gioco espresso dalla squadra e i risultati ottenuti, che Paulo Fonseca sia stata la scelta giusta come allenatore del Milan, almeno dal punto di vista tecnico, ma dal punto di vista caratteriale e del coraggio, invece, il portoghese ha dimostrato di non guardare in faccia nessuno e di avere gli attributi giusti per guidare uno spogliatoio così importante.

Milan, il coraggio di Paulo Fonseca

In questi mesi, infatti, al netto delle dichiarazioni sempre importanti e mai banali rilasciate a microfoni e giornalisti, Fonseca ha anche “punito” gli atteggiamenti dei suoi calciatori che non gli sono piaciuti, relegando in panchina, anche in occasione di partite di livello, alcuni calciatori che non avevano avuto comportamenti professionali, sia in campo che nello spogliatoio o in allenamento.

E, così, sono finiti in panchina anche i due top player della squadra. Prima è capitato a Rafael Leao e poi, nell’ultimo periodo, a Theo Hernandez. Con il primo la “cura del bastone” è funzionata alla perfezione, visto che il portoghese è poi tornato centrato e non ha più sbagliato alcun atteggiamento, ma soprattutto è tornato ad essere decisivo in campo con le sue giocate.

Milan, Reijnders piace al Manchester City

Le scelte coraggiose di Fonseca, però, potrebbero avere ancora meno opzioni nei prossimi mesi. Uno dei calciatori più importanti e più positivi di questa prima parte di stagione del Milan, infatti, potrebbe essere ceduto nella sessione invernale di calciomercato. Si tratta dell’olandese Tijjani Reijnders.

Il centrocampista della Nazionale olandese, forse il migliore in assoluto di questa prima parte di stagione rossonera, con diversi gol e giocate fondamentali e di altissima qualità, sarebbe stato individuato da Pep Guardiola come l’ideale per il suo centrocampo. Il Manchester City, quindi, starebbe preparando un’offerta da 50 milioni di euro che potrebbe far vacillare la dirigenza milanista.