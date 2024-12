Lo sport piange per la sua scomparsa: addio ad un’icona | Aveva scritto la storia in Italia

Altro lutto nel mondo dello sport, ha scritto la storia proprio in Italia, un intero movimento ne piange la scomparsa

Nelle ultime ore, purtroppo, va registrata un’altra scomparsa che riguarda il mondo dello sport, in un’età prematura: 60 anni. La notizia della sua dipartita è stata diffusa dal sindacato della disciplina per la quale ha gareggiato, con le circostanze del decesso che non sono state precisate, anche sembrano essere la tragica conseguenza di un problema riscontrato a settembre.

Alla fine dell’estate il campione si era, infatti, sottoposto a un intervento chirurgico a causa di un tumore allo stomaco, con la rimozione completo dell’organo nella sua interezza.

Il fisico non ha retto e non c’è stato più niente da fare. Una vita spezzata prima del dovuto e che ha fatto innamorare dello sport che ha praticato anche gli italiani, grazie ad alcune prestazioni che sono rimaste nella storia.

La sua carriera ha raggiunto l’apice e il definitivo stop forzato proprio in Italia, nonostante lui sia di nazionalità francese. In un’annata speciale per lui ha impressionato tutti gli appassionati di ciclismo, conquistando la maglia rosa al Giro del 1996.

Muore il giorno di Natale dopo l’aggravarsi delle sue condizioni di salute

Lui è Pascal Hervé che è morto nel giorno di Natale e che ha concluso la propria carriera a 37 anni, dopo essere risultato positivo proprio durante il Giro d’Italia nel 2001.

Tre anni prima aveva ricevuto la sospensione, in quella circostanza di due mesi, per essere stato coinvolto nell’affare Festina al Tour de France del 1998.

Le parole di cordoglio dell’ex compagno di squadra e amico di una vita

A ricordarlo è il campione del Mondo 1997 Larent Brochard sui propri social: “Pascal, amico mio, sono sconvolto. Te ne sei andato la notte di Natale, amico mio, sei stato così rock’n’roll fino alla fine Ho tanti ricordi, tanti bei momenti, avevamo tanti progetti per il futuro, non ho parole. Tu c’eri sempre, sempre una parola, anche nei momenti difficili. Ti voglio bene e ti abbraccio amico mio, ci rivedremo, mi mancherai”.

Un lutto che getta nello sconforto l’intero movimento francese che non si aspettava di dover ricevere questa notizia e per di più durante un giorno di festa.