Stesso percorso, ma diversa direzione | Da Torino a Milano già a gennaio: Cardinale ha il sì del giocatore

Gerry Cardinale pensa a come rinforzare il suo Milan. In arrivo da Torino nuovi innesti per la rosa di Paulo Fonseca. Si chiude a gennaio.

Tristemente ottavo in classifica con 26 punti, a meno otto dal quarto posto che vorrebbe dire Champions League e a meno 14 dalla prima posizione occupata dall’Atalanta, il Milan di Paulo Fonseca fa i conti con un rendimento, quello del girone d’andata quasi giunto al giro di boa, tutt’altro che entusiasmante.

Inserito fin da subito nel novero delle squadre candidate alla vittoria dello scudetto, il Diavolo sembrerebbe aver purtroppo già detto addio alla possibilità di tornare sul tetto d’Italia a distanza di quasi tre anni dal tricolore conquistato nell’annata 2021-2022.

Un tricolore, quello, arrivato sotto la guida di Stefano Pioli, in seguito al quale i meneghini non sono più riusciti ad avvicinarsi alla vetta della classifica, ottenendo un quarto posto nella stagione 2022-2023 e un secondo posto, ma con 19 punti di distanza dall’Inter campione, nello scorso campionato.

Risultati, questi, chiaramente non soddisfacenti per una società come quella del patron Cardinale, che, sulla carta costruita per vincere, rischia di dover rimandare, per il terzo anno consecutivo, la cucitura sul petto di quella tanto desiderata e sognata seconda stella.

Milan, a gennaio si torna sul mercato: Cardinale mette mani al portafogli

Molto distante, come detto, dal quarto posto che vorrebbe dire Champions League e dalla vetta della classifica, il Milan del patron, Gerry Cardinale, si prepara a tornare sul mercato già a gennaio per rinforzare ulteriormente la rosa di Paulo Fonseca.

Una rosa, quella del tecnico portoghese, che, seppur rinfoltita in estate con gli arrivi dei vari Morata, Pavlovic, Fofana, Emerson Royal e Abraham, pare aver decisamente bisogno di nuovi innesti per risalire una graduatoria che, col campionato praticamente giunto alla fine del girone d’andata, non è assolutamente quella che la società aveva preventivato in estate.

Milan, occhi su Ricci del Torino: presto i primi contatti con Cairo

Fiore all’occhiello del Torino di Paolo Vanoli, attualmente chiamato ad allontanarsi dalle zone rosse della graduatoria (i granata hanno appena cinque punti di vantaggio sul terzultimo posto del Cagliari), Samuele Ricci sarebbe prepotentemente finito nel mirino del Milan di Gerry Cardinale. Stando a quanto riportato recentemente da Tuttosport, il centrocampista classe 2001 avrebbe infatti suscitato l’interesse del club rossonero, desideroso di rinforzare quanto prima il proprio centrocampo.

Dopo aver ceduto Kalulu alla Juventus lo scorso agosto, il Diavolo è pronto a lavorare duramente per portare a Milano il giocatore del Toro che, seppur in direzione opposta, potrebbe presto percorrere la stessa strada fatta dal difensore francese in estate. Difficile, ovviamente, che il presidente Cairo si privi di Ricci già a gennaio, ma nel calcio, si sa, tutto può cambiare all’improvviso. Vedremo quindi cosa accadrà dal 2 gennaio in poi.